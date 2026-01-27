나오벨르-제이액터스, 제이액터스 홍보 및 유통 협력 위한 MOU 체결

나노 기술 기반 기능성 헬스테크 기업 “나오벨르(Naovelle)”가 국내 시니어 모델 전문 에이전시 “제이액터스(J ACTORS)”와 제품 홍보 및 유통 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 강력한 구매 주체가 되고 있는 액티브 시니어를 위한 다양한 헬스테크 제품을 홍보하고 유통 기회 발굴을 목표로 추진되었으며, 양사는 시니어 라이프스타일에 특화된 마케팅과 컨텐츠 제작을 공동으로 기획하고 전개할 계획이다.나오벨르는 나노 전달 기술 기반의 기능성 헬스테크 기업으로, 관절·스포츠·시니어 케어 제품을 중심으로 헬스케어 및 라이프스타일 솔루션을 개발·유통하고 있다. 최근에는 나노 전달 기술을 적용한 관절 부위 케어 제품을 출시했으며, 시니어 세대에 맞춘 기능성 헤어 케어 및 스킨 케어 제품 등 활동적인 시니어를 겨냥한 제품군을 확대하며 시니어 헬스케어 및 라이프스타일 시장 공략에 속도를 내고 있다.제이액터스는 2014년 설립된 국내 대표 시니어 모델 에이전시로, 김칠두 모델을 비롯한 다수의 시니어 모델을 배출하며 패션, 광고, 방송, 매거진 등 다양한 분야에서 활동 영역을 확장해왔다. 시니어 모델 산업의 대중화를 이끈 선도 플랫폼으로 평가받고 있다.이번 협약을 통해 양사는 제이액터스 소속 시니어 모델을 활용한 브랜드 캠페인, 제품 화보 및 영상 콘텐츠 제작, 체험형 마케팅, 온·오프라인 유통 연계 프로모션 등 성과 기반의 공동 성장 협력을 단계적으로 추진할 예정이다. 실제 시니어 세대의 라이프스타일과 경험을 반영한 콘텐츠를 통해 제품에 대한 신뢰도와 공감도를 동시에 강화한다는 전략이다.나오벨르 관계자는 “시니어 세대는 더 이상 수동적인 소비자가 아니라, 건강과 활동성을 중시하는 핵심 라이프스타일 주체”라며 “이번 협업을 통해 시니어의 액티브 라이프를 실질적으로 지원하는 브랜드로서 입지를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.제이액터스 측 또한 “시니어 모델은 단순한 이미지 모델을 넘어, 삶의 경험과 메시지를 전달할 수 있는 강력한 커뮤니케이션 채널”이라며 “나오벨르와의 협업을 통해 시니어 세대를 위한 의미 있는 비즈니스를 함께 만들어가겠다”고 전했다.양사는 공동 마케팅 캠페인 확대, 시니어 특화 제품 라인 협업, 유통 채널 다각화 등 장기적인 파트너십을 기반으로 협력을 이어갈 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com