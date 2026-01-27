26일(현지시간) 베트남 호찌민시 떤선 국제공항에 도착한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 관이 대형 태극기에 감싸인 채 공항 내부로 옮겨지고 있다. 2026.1.26 사진=연합뉴스

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신이 27일 오전 국내로 운구됐다.김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표 등 정치권 인사들이 인천국제공항에서 고인의 마지막 길을 맞이했다.이 수석부의장의 관을 실은 대한항공 KE476편은 이날 오전 041분쯤 베트남 호찌민 떤선녓국제공항을 출발해 오전 6시 53분쯤 인천국제공항 제2터미널에 도착했다.시신 영접에는 유족을 비롯해 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정청래 민주당대표, 한병도 민주당 원내대표, 민주당 10명, 조국 조국혁신당 대표, 조정식 정무특보, 윤호중 행안부 장관, 정동영 통일부 장관, 민주평통 관계자 2명, 의장대 10명 등이 참석했다.고인의 시신은 이날 오전 운구 차량을 통해 서울대병원 장례식장으로 옮겨진다.장례는 이날부터 오는 31일까지 닷새간 기관·사회장으로 엄수된다.정부는 유족의 뜻을 존중해 사회장으로 진행하되 정부 차원의 예우를 갖추기 위해 대통령 직속 민주평통 기관장을 결합하는 방식으로 지원하기로 했다.장례 절차를 총괄할 상임 장례위원회 위원장은 김민석 국무총리가 맡는다. 시민사회 및 정당 상임 공동 장례위원장은 백낙청 서울대학교 명예교수와 더불어민주당 정청래 대표가 각각 맡아 장례를 치를 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com