사진=연합뉴스

멕시코 대통령이 이재명 대통령에게 한국의 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 멕시코 공연을 추가로 개최해달라고 요청했다.26일(현지 시간) 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 이재명 대통령에게 서한을 보냈다고 밝혔다. 서한 내용은 BTS의 월드투어 일정에서 멕시코에서의 공연을 추가로 요청하는 내용이라고 말했다.셰인바움 대통령은 이날 정례 기자회견에서 “세계적으로 인기 있는 K팝 아티스트인 BTS의 공연이 멕시코에서 5월에 열리는데, 수많은 젊은이가 티켓을 구하지 못했다고 들었다”고 말했다.BTS의 멕시코 콘서트는 5월 7.9.10일 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움에서 공연이 예정되어 있다. 해당 콘서트 표 판매는 지난 24일 오전 9시에 시작됐다. 티켓 약 15만여장은 티켓 판매 개시 37분만에 매진됐다. 셰인바움 대통령은 “(멕시코에서) 티켓 15만여장이 팔렸지만, 자리를 구하고 싶었던 이들은 100만명 이상”이라고 말했다.멕시코 정부는 BTS 콘서트 멕시코 지역 기획사 측 책임자와 대화했다고 밝혔다. 셰인바움 대통령은 “(한국으로부터) 긍정적인 답변이 오거나 아니면 스크린 상영을 허용해 주길 바란다”라며 “전 세계, 특히 멕시코에서 엄청난 인기몰이를 하는 이 그룹을 젊은이들이 더 많이 접할 수 있는 방법을 찾아야 한다”고 말했다.티켓 판매 대행사인 ‘티켓마스터’에 따르면, 이번 BTS 콘서트의 티켓 판매가 최근 멕시코에서의 공연 역사상 가장 치열한 티켓 구매 경쟁 사례 중 하나였다. 전 세계 1300개 이상의 도시에서 해당 공연을 검색했다고 덧붙였다.BTS는 지난 2022년 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지’(BTS PERMISSON TO DANCE ON STAGE) 콘서트가 마지막 콘서트였다. 이번 콘서트는 멤버들의 군 복무 이후 4년 만에 열리는 콘서트다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com