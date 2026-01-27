산토리 글로벌 스피리츠, ‘산토리 메가 하이볼잔 세트’ 국내 출시

그동안 국내 하이볼 팬들이 기다려온 메가 하이볼잔이 마침내 국내 최초로 공식 상륙한다. 일반 하이볼잔의 약 두 배에 달하는 압도적인 크기와 산토리 가쿠빈 위스키 병의 각진 문양과 감성을 잔에 그대로 재현한 디자인으로 관심을 받아왔다. 특히 이번 출시는 한정 수량 특별 판매로, 준비된 물량 소진 시 마감된다.
산토리 위스키를 전용 하이볼잔과 메가 하이볼잔에 담아 즐기면 집에서도 마치 일본 이자카야에 온 듯한 분위기를 느낄 수 있다. 하이볼은 탄산수뿐 아니라 다양한 믹서와 재료를 활용해 취향에 맞게 즐길 수 있어, 홈파티, 혼술, 캠핑 등 다양한 상황에 잘 어울린다.
새해 모임과 설 명절 등에 선물로도 손색이 없는 산토리 하이볼 메가잔 세트는 전국 이마트 트레이더스에서 구매 가능하다. 산토리 가쿠빈 공식 인스타그램에서는 다양한 하이볼 레시피와 페어링 메뉴 등 유용한 정보를 확인할 수 있다.
산토리 글로벌 스피리츠 관계자는 “산토리 메가 하이볼잔 세트를 국내에서도 선보이게 되어 기쁘다. 잔의 크기만큼 커진 청량감과 시원한 목넘김을 즐길 수 있는 메가 하이볼잔은 지인을 위한 선물은 물론 자신을 위한 특별한 아이템으로도 제격이며, 새해 모임과 설 연휴 등 특별한 순간과 잘 어울린다”고 말했다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
