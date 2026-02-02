LM, 카니발 하이리무진 2월 한정 프로모션…인기 컬러 할인 적용

주식회사 엘앰(이하 LM)이 2026년형 카니발 하이리무진을 중심으로 즉시 출고 시스템을 운영하는 가운데, 2월 한정 인기 컬러 할인 프로모션을 함께 진행하며 프리미엄 미니밴 시장 공략에 속도를 내고 있다.LM의 카니발 하이리무진은 복잡한 디지털 인터페이스 중심의 경쟁 모델과 달리, 실사용자의 편의성과 정숙성을 우선한 설계를 바탕으로 차별화를 이어가고 있다. 전면 파티션, 매립형 전동 테이블, 대형 스마트 모니터 등 핵심 사양을 갖추면서도, 직관적인 조작 환경과 안정적인 주행 감각을 통해 이동 중에도 높은 몰입도를 제공한다.내부 시트에는 최고급 나파 가죽과 특수 메모리폼이 적용돼 장거리 이동 시에도 피로도를 최소화하며, 불필요한 전동 장치를 줄인 설계를 통해 특장 차량에서 자주 발생하는 잡소리 문제를 효과적으로 개선했다.좌석 구성은 4인승부터 9인승까지 폭넓게 선택할 수 있으며, 9인승 모델의 경우 고속도로 버스전용차로 이용이 가능하고, 사업자 등록 시 부가세 환급 및 비용 처리 혜택도 함께 적용돼 법인 고객의 수요도 꾸준히 이어지고 있다. 패밀리카와 의전 차량을 동시에 고려하는 소비자에게 실질적인 활용도를 제공하는 점이 강점이다.특히 LM은 2월을 맞아 인기 컬러 5종을 대상으로 한 파격 할인 프로모션을 진행하고 있다. 대표 컬러 5종을 대상으로 각 컬러별 3대씩, 총 15대 한정으로 운영되는 이번 행사는 26년형 시그니처 트림 풀옵션 의전형 인테리어 차량을 기준으로 적용된다. 해당 프로모션 적용 시 6인 가솔린 모델은 7,800만 원에 제공돼, 순정 모델과 비교해도 경쟁력 있는 가격대로 평가받고 있다.재고 모델의 경우 추가 할인 혜택도 적용 가능해, 구체적인 조건은 개별 상담을 통해 안내받을 수 있다.이와 함께 LM은 고객 맞춤형 인테리어 설계에도 지속적으로 투자하고 있다. 천장 무드 조명, 프리미엄 바닥재(요트 플로어, 대리석 플로어), 다양한 가죽 컬러 조합 등 세부 요소를 직접 선택할 수 있어, 개인의 취향과 사용 목적에 맞는 맞춤형 리무진 구성이 가능하다.LM 관계자는 “2월 인기 컬러 한정 프로모션은 고급 사양의 하이리무진을 보다 합리적인 조건으로 경험할 수 있는 기회”라며 “즉시 출고 시스템과 결합해 시간과 비용 모두에서 만족도를 높일 수 있도록 운영하고 있다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com