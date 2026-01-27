다이클로, '가심비' 앞세운 설 선물 세트 공개

설 명절을 앞두고 장기화된 경기 침체로 인해 소비자들의 지갑이 얇아진 가운데, 유통가에서는 '실속'과 '가심비(가격 대비 심리적 만족)'가 핵심 키워드로 떠올랐다. 이러한 흐름 속에서 공동구매 기반의 커뮤니티 커머스 플랫폼 '다이클로(DAICLO)'가 가심비를 앞세운 설 선물을 선보였다.다이클로의 설 특가 상품들은 농축수산물부터 프리미엄 뷰티, 건강기능식품까지 카테고리를 대폭 확장한 것이 특징이다.먼저 신선 식품의 경우 1등급 한우 세트(800g~1kg)를 9만 원에서 16만 원대의 합리적인 가격에 선보였으며, 영광 법성포 참굴비, 제주 옥돔 등 고품격 수산물 세트도 실속 있는 가격으로 구성됐다.1만 원대의 6년근 홍삼정, 김 세트 등 부담 없는 선물부터, 에르메스 향수 및 뷰티 세트를 10만 원대에 배치하며 '스몰 럭셔리'를 추구하는 젊은 층의 수요까지 공략했다.이와 함께 전통과 현대의 조화를 테마로 명인 한과 세트와 프리미엄 와인, 수제 맥주(백걸리) 세트 등을 동시에 운영하며 전 세대를 아우르는 선물 선택지를 제공한다.업계 전문가들은 다이클로가 이처럼 합리적인 가격 책정이 가능한 이유로 '공동구매 시스템'을 꼽는다. 일반 유통 과정에서 발생하는 복잡한 중간 마진을 제거하고, 다수의 구매자가 모여 협상력을 높이는 구조를 통해 고품질의 제품을 산지 직송 수준의 가격으로 공급할 수 있다는 분석이다.다이클로 관계자는 "물가 상승으로 설 선물 준비에 부담을 느끼는 고객들을 위해, 단순히 싼 제품이 아닌 '정말 받고 싶은 좋은 제품'을 가장 합리적인 가격에 가져오는 데 집중했다"며, "이미 검증된 브랜드 제품들을 공동구매 특가로 구성했기에 소비자들의 만족도가 매우 높다"고 전했다.다이클로의 이번 설 맞이 특가 이벤트는 1월 21일부터 1월 30일까지 한정 예약 판매로 진행된다. 픽업은 2월 9일부터 10일 사이에 가능하며, 택배 배송은 2월 4일부터 순차적으로 시작될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com