이재명 대통령이 27일 청와대에서 국무회의를 주재하며 부동산 정책의 일관성 강화를 강조했다.이 대통령은 “비생산적인 부동산의 과도한 팽창은 필연적으로 거품을 키우게 된다”면서 “당장 눈앞에 고통과 저항이 두려워서 불공정과 비정상을 절대로 방치해서는 안 된다”고 말했다.이 대통령은 부동산 거품을 제대로 통제하지 못해 잃어버린 20년 또는 잃어버린 30년이라는 사례를 경험한 이웃 국가를 언급하며 이를 반면교사 삼아야 한다고 강조했다.이어 “이런 어려움을 피하려면 굳은 의지를 바탕으로 실효적인 정책을 지속해서 안정적으로 추진해 나가야 한다”고 말했다.특히 양도세 중과를 예로 들며 일몰제 기한을 연장하는 관행을 끊겠다는 의지를 밝혔다.이 대통령은 “부당 이익을 추구하는 잘못된 기대를 반드시 제어해야 한다”며 정부 정책이 쉽게 바뀔 것이라는 기대가 일부 존재한다고 지적했다.그는 다주택자 양도세 중과에 대해 “당연히 연장하겠지 기대하고 있다”는 식의 부당한 기대를 비판하며 정책이 한번 정해지면 보완 후 집행해 예측 가능한 사회를 만들어야 한다고 말했다.또한 “일몰제를 반복적으로 연장하는 관행은 일상이 됐다”며 “사회가 한 방향으로 가기로 했으면 가야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com