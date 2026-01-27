홈 한경BUSINESS [부고] 박현주(신한은행 소비자보호그룹장)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601275550b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.27 14:57 수정2026.01.27 14:57 ▲ 박성규 씨 별세. 박현주(신한은행 소비자보호그룹장)·종현·종일·현진·은영 씨 부친상, 장기종 씨 빙부상, 전유정·목경숙 씨 시부상, 26일, 신촌세브란스병원 장례식장 지하 1층 3호실(서울특별시 서대문구 연세로 50), 발인 29일, 장지 남한강공원묘지김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 올해 공공기관 정규직 2만8천명 뽑는다...2020년 이후 최대 규모 홈플러스, 희망퇴직 시행···차장급부터, 위로금은 3개월치 월급 [카드뉴스] KT&G 세종공장, 국제 친환경 인증 'LEED' 골드 등급 획득 "60조 잠수함 잡자"…HD현대, 조단위 캐나다산 원유 수입 포함 '패키지딜' 승부수 “대치동 발칵” 의대 보내려고 이사行