NH투자증권, 2025 지속가능개발목표경영지수(SDGBI) 1위그룹 선정

UN SDGs 협회는 27일 NH투자증권이 지난 한 해의 지속가능경영을 결산하는 ‘2025 지속가능개발목표경영지수(SDGBI)’에서 최우수그룹에 선정됐다고 밝혔다.SDGBI는 UN SDGs 협회가 2016년부터 발표해 온 UN SDGs(유엔 지속가능개발목표)기반의 경영분석지수로 기업의 SDGs 이행 측정에 활용되는 지속가능경영 분석지수로, 사회·환경·경제·제도 등 4개 분야에서 12개 항목 48개 지표(100점 만점)를 바탕으로 기업의 환경 노력, 사회경제적 노력과 파급성, 지배구조와 제도개선 노력, ESG 금융활동 여부 및 혁신적 인프라 구축 등을 종합적으로 분석한다. 올해 지수에는 글로벌 기업 300곳, 국내 220곳이 편입됐으며 국내 지수는 1위그룹, 최우수그룹, 우수그룹, 일반편입그룹으로 구분된다.NH투자증권은 지난해 최우수그룹 첫 진입 이후 1년 만에 최고 등급인 1위그룹으로 상승했으며, 금융권 내 지속가능경영 수준이 상위권에 도달한 것으로 평가된다. 이러한 배경에는 사회·환경·경제 분야 전반에서 다양한 지속가능경영 활동을 추진해 온 것이 주효했다.사회 분야에서는 금융소비자의 정보 접근성을 높이기 위해 디지털 기반 투자 지원 체계를 강화하고 있다. 지난 2월에는 Perplexity와 투자정보 서비스 협력 MOU를 체결했으며, 이후 생성형 AI 기반 ‘GPT 뉴스레터’, 차트 분석 서비스 ‘차분이’, 뉴스 요약 서비스 ‘세줄요약’, 투자 에이전트 ‘N2 Agent’ 등 다양한 서비스를 도입해 디지털 투자 지원 체계를 고도화했다.또 세계 최대 글로벌 투자 플랫폼 시킹알파와 3년간 국내 독점 계약을 체결해 연 299달러 상당의 유료 리포트를 무료로 제공하고 있으며, 서비스 출시 한 달 만에 일간 최대 이용자 수가 4만 명을 돌파했다.내부적으로는 AI 전담 조직 신설과 임직원 교육·실습 환경 구축 등을 통해 금융 업무 전반의 디지털 전환을 추진하고 있으며, 대표이사 직속 사회공헌단을 중심으로 농촌·농업 지역 지원 활동도 이어가고 있다.분야에서는 기후금융과 기후리스크 관리 체계를 고도화하며 대응 역량을 강화해 왔다. UN 녹색기후기금(GCF) 연계 프로그램을 통해 기후기술기업 지원을 확대하고, 지난 11월에는 온실가스배출권거래제(K-ETS) 기반의 탄소 배출권 위탁매매 서비스 ‘NHIS K-ETS’를 출시해 기후금융 인프라를 확충했다.기후 분야 공시는 국제 기준(GRI·ESRS)을 기반으로 이중중대성(Double Materiality) 평가를 적용해 기후변화 대응 전략, 금융배출량, 시나리오 분석 등을 체계적으로 공개하고 있다. 이러한 기후 공시와 더불어 농업 부문 기여도를 별도로 산정해 사회적 가치 창출 효과를 제시하는 등 보고서의 완성도를 인정받아, 2025 지속가능통합보고서는 미국커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 ‘2025 LACP 스포트라이트 어워즈’에서 대상을 수상했다.경제 분야에서는 농업·식량·기후 분야 혁신기업 지원과 지역 기반 금융 프로그램을 통해 생산적 금융을 강화하고 있다. 지난 3월 업계 최초로 출시한 ‘해외주식 양도세 절세전략 고객선택권’은 투자자의 세제 전략 선택 폭을 넓히며 출시 두 달여 만에 5만 명이 이용하는 등의 성과를 냈다. 이와 함께 AI·반도체·딥테크 등 미래 산업과 중소·중견기업 지원을 위한 모험자본 공급 확대 계획을 발표했으며, 올해는 3,000억 원 이상을 혁신 산업 및 기업 성장 부문에 배정할 계획이다.제도 분야에서는 국제 기준에 부합하는 보고체계와 내부통제 시스템을 지속적으로 고도화하고 있다. 특히 금융회사로서 필요한 정보보호 및 위험관리 정책을 정비해 투명성과 신뢰성을 강화하고 있다.UN SDGs 협회는 “NH투자증권이 사회·환경·경제·제도 전반에서 지속가능경영 체계를 정교하게 운영해 온 노력이 이번 SDGBI 결과에서 확인됐다”며 “지속가능금융, 기후대응, 공시 투명성 등 핵심 영역을 중심으로 경영 체계를 지속적으로 고도화해 나가길 기대한다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com