롱패딩·경량패딩에 이어 한물갔던 '모피' 재등장

'퍼 재킷' 매출, 전년 대비 191%↑

뉴욕 거리, '1950년대'를 연상케해

꽃보다남자에서 구준표 역을 맡은 이민호가 퍼 제품을 착용하고 있다. (이해를 돕기 위한 사진) / 인터넷 커뮤니티

퍼 제품을 착용한 아이브 장원영과 블랙핑크 제니 / 인스타그램

뉴욕 거리에서 모피 코트를 착용한 한 여성 / 패셔니스타(FASHIONISTA)

프랑스 브랜드 누르하무르(Nour Hammour) 모피 코트. 가격은 한화로 약 500만원이다 / CNN스타일

철지난 패션으로 한동안 사라졌던 ‘모피’가 최근 다시 인기를 누리고 있다. 젊은 세대의 레트로 소비성향과 사회관계망서비스(SNS)의 영향으로 분석된다.모피 재킷은 여우와 밍크를 비롯한 동물들의 털·가죽이 주 원자재다. 이로 인해 모피는 20세기 중반까지 오랜 기간 고급 의류로 여겨졌다.그러나 동물 보호에 대한 사회적 인식이 확산되며 변화가 생겼다. 소비자들은 동물학대 논란에 대해 민감하게 반응했다. 이에 샤넬·프라다 등 글로벌 명품 브랜드들이 잇따라 모피 사용을 중단했다. 모피는 패션계에서 사실상 퇴출됐다.최근 분위기는 다시 달라졌다. 틱톡과 인스타그램을 비롯한 SNS에 모피 겉옷과 퍼 재킷 등의 스타일링 콘텐츠가 늘어나고 있다. 누리꾼들은 “딱 요즘 감성이다”, “할머니가 입던 걸로만 알았는데 새롭네” 등과 같은 반응을 보인다.업계에선 이를 할매니얼(할머니+밀레니얼) 트렌드의 일환으로 해석한다. 김장 조끼처럼 기존 ‘구식’ 아이템을 새로운 감각으로 재해석하는 흐름이 모피로 이어졌다는 분석이다.블랙핑크 제니, 아이브 장원영, 다비치 강민경 등 유명 연예인들이 모피를 착용해 SNS에 공개했다. 이는 빠르게 확산돼 대중의 많은 관심을 끌고 있다. 기존 ‘코디가 어렵다’는 인식도 사라지고 있다.패션 플랫폼 29CM에 따르면 지난해 말부터 올해 초까지 한 달간 퍼 재킷 매출이 전년 동기 대비 191% 늘었다. 한파 특보가 내려졌던 지난 12월 20일부터 올해 1월 18일까지의 기간 동안 집계한 수치다. 모피는 극심한 한파에서 보온성과 스타일을 동시에 충족한다고 평가된다.모피는 해외에서도 인기가 늘고 있다. CNN에 따르면 현재 뉴욕 거리가 1950년대를 떠올리게 한다. 몇 년 전만 해도 뉴욕 거리에 모피 코트는 보기 힘들었지만 현재는 시간 여행을 온 듯한 장면이 펼쳐지고 있다고 보도했다.모피를 소비하는 방식에 있어서는 과거와 차이가 있다. 동물학대 논란을 여전히 의식하는 소비자들은 새제품이 아닌 중고 및 빈티지 모피에 관심을 보인다. CNN은 “중고 명품 거래 플랫폼 ‘더리어리얼(The RealReal)’에서 지난해 빈티지 모피 코트 검색량이 전년 대비 191%, 밍크 모피 재킷은 280%증가했다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com