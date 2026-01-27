롱패딩·경량패딩에 이어 한물갔던 '모피' 재등장
'퍼 재킷' 매출, 전년 대비 191%↑
뉴욕 거리, '1950년대'를 연상케해

꽃보다남자에서 구준표 역을 맡은 이민호가 퍼 제품을 착용하고 있다. (이해를 돕기 위한 사진) / 인터넷 커뮤니티
꽃보다남자에서 구준표 역을 맡은 이민호가 퍼 제품을 착용하고 있다. (이해를 돕기 위한 사진) / 인터넷 커뮤니티
철지난 패션으로 한동안 사라졌던 ‘모피’가 최근 다시 인기를 누리고 있다. 젊은 세대의 레트로 소비성향과 사회관계망서비스(SNS)의 영향으로 분석된다.

모피 재킷은 여우와 밍크를 비롯한 동물들의 털·가죽이 주 원자재다. 이로 인해 모피는 20세기 중반까지 오랜 기간 고급 의류로 여겨졌다.

그러나 동물 보호에 대한 사회적 인식이 확산되며 변화가 생겼다. 소비자들은 동물학대 논란에 대해 민감하게 반응했다. 이에 샤넬·프라다 등 글로벌 명품 브랜드들이 잇따라 모피 사용을 중단했다. 모피는 패션계에서 사실상 퇴출됐다.

최근 분위기는 다시 달라졌다. 틱톡과 인스타그램을 비롯한 SNS에 모피 겉옷과 퍼 재킷 등의 스타일링 콘텐츠가 늘어나고 있다. 누리꾼들은 “딱 요즘 감성이다”, “할머니가 입던 걸로만 알았는데 새롭네” 등과 같은 반응을 보인다.

업계에선 이를 할매니얼(할머니+밀레니얼) 트렌드의 일환으로 해석한다. 김장 조끼처럼 기존 ‘구식’ 아이템을 새로운 감각으로 재해석하는 흐름이 모피로 이어졌다는 분석이다.
퍼 제품을 착용한 아이브 장원영과 블랙핑크 제니 / 인스타그램
퍼 제품을 착용한 아이브 장원영과 블랙핑크 제니 / 인스타그램
블랙핑크 제니, 아이브 장원영, 다비치 강민경 등 유명 연예인들이 모피를 착용해 SNS에 공개했다. 이는 빠르게 확산돼 대중의 많은 관심을 끌고 있다. 기존 ‘코디가 어렵다’는 인식도 사라지고 있다.

패션 플랫폼 29CM에 따르면 지난해 말부터 올해 초까지 한 달간 퍼 재킷 매출이 전년 동기 대비 191% 늘었다. 한파 특보가 내려졌던 지난 12월 20일부터 올해 1월 18일까지의 기간 동안 집계한 수치다. 모피는 극심한 한파에서 보온성과 스타일을 동시에 충족한다고 평가된다.
뉴욕 거리에서 모피 코트를 착용한 한 여성 / 패셔니스타(FASHIONISTA)
뉴욕 거리에서 모피 코트를 착용한 한 여성 / 패셔니스타(FASHIONISTA)
모피는 해외에서도 인기가 늘고 있다. CNN에 따르면 현재 뉴욕 거리가 1950년대를 떠올리게 한다. 몇 년 전만 해도 뉴욕 거리에 모피 코트는 보기 힘들었지만 현재는 시간 여행을 온 듯한 장면이 펼쳐지고 있다고 보도했다.
프랑스 브랜드 누르하무르(Nour Hammour) 모피 코트. 가격은 한화로 약 500만원이다 / CNN스타일
프랑스 브랜드 누르하무르(Nour Hammour) 모피 코트. 가격은 한화로 약 500만원이다 / CNN스타일
모피를 소비하는 방식에 있어서는 과거와 차이가 있다. 동물학대 논란을 여전히 의식하는 소비자들은 새제품이 아닌 중고 및 빈티지 모피에 관심을 보인다. CNN은 “중고 명품 거래 플랫폼 ‘더리어리얼(The RealReal)’에서 지난해 빈티지 모피 코트 검색량이 전년 대비 191%, 밍크 모피 재킷은 280%증가했다”고 전했다.

박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com