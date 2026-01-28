보끔당, 배달 주문 3,000원 할인 이벤트 진행

닭볶음탕 전문 브랜드 ‘보끔당’이 배달 주문 고객을 대상으로 3,000원 할인 이벤트를 진행하고 있다. 이는 지난 12월에 시작한 프로모션으로, 소비자가 지속 혜택을 누릴 수 있도록 1월까지 연장한 것이다.보끔당은 동대문엽기떡볶이 가맹본부 ㈜핫시즈너가 선보인 세컨드 브랜드로, 국내산 생닭과 자체 개발한 매운 비법소스를 사용해 깊고 진한 맛의 닭볶음탕을 제공하고 있다. 여기에 동대문엽기떡볶이 브랜드 운영을 통해 축적된 가맹본부의 노하우가 더해져 안정적인 품질 관리와 서비스 경쟁력을 갖춘 것이 특징이다.이번 할인 프로모션은 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요 등 주요 배달 플랫폼에서 진행되며, 최소 주문금액 27,000원 이상 주문 시 3,000원의 할인 혜택이 제공된다. 배달 주문에 한해 적용되며, 보끔당 전 메뉴를 대상으로 할인 혜택을 받을 수 있다.보끔당 관계자는 “고객 분들에게 한 걸음 더 가까워질 수 있도록 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 배달 할인 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 프로모션을 통해 고객 접점을 확대하고 만족도를 지속적으로 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com