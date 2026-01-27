사진: 위밋모빌리티 제공

위밋모빌리티가 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 ‘Smart Logistics Expo 2026’ 참가 일정을 마무리하고, AI 기반 물류 최적화 솔루션 ‘루티(ROOUTY)’를 중심으로 현지 비즈니스 접점을 확대했다고 밝혔다. 위밋모빌리티는 전시 기간(1월 21~23일) 동안 W19-27 부스에서 루티의 주요 기능을 소개하고 데모 시연과 상담을 진행했다.위밋모빌리티가 이번 전시에서 중점적으로 소개한 루티는 실시간 교통 정보와 운행 조건을 반영해 동적 배차와 경로 최적화를 지원하는 솔루션이다. 물류 현장에서는 배송 밀집, 기사 수급, 운행 시간 변동 등 다양한 요소가 맞물리며 계획과 실행 간의 차이가 발생하는 경우가 많다. 루티는 이러한 변수를 고려해 배차·경로 의사결정을 지원하도록 설계됐다는 점을 강조했다. 전시 부스에서는 운송 운영 담당자들이 실제 운영 시나리오를 기반으로 기능을 확인할 수 있도록 데모 중심의 설명이 이뤄졌다.현장에서는 일본 물류·유통·제조 업계 관계자들이 배차 기준의 일관성, 운행 효율 개선 방식, 운영 데이터 활용 구조 등에 관심을 보였다고 회사는 전했다. 특히 일본 시장은 정시성, 품질 관리, 운영 프로세스의 표준화 요구가 높은 편으로, 단순 기능 소개보다는 '실제 운영에 어떻게 적용되는지'에 대한 질문이 이어졌다는 설명이다.이번 전시 참가는 제품 소개를 넘어 일본 및 아시아 시장에서의 협업 가능성을 구체화하는 계기를 마련했다는 점에서 의미가 있다고 회사는 설명했다. 전시 기간 동안 위밋모빌리티는 잠재 고객사 및 기술 파트너 후보들과의 미팅을 통해 현지 물류 운영 특성에 맞춘 적용 방식과 후속 검토 절차를 논의했다.위밋모빌리티는 일본 시장 공략을 위해 일본어 기반 루티 서비스를 함께 공개했다. 위밋모빌리티 관계자는 “Smart Logistics Expo는 글로벌 물류 혁신의 흐름을 현장에서 확인하고 시장 요구를 직접 들을 수 있는 자리였다”며 “전시에서 확인한 수요와 피드백을 바탕으로 현지 파트너십과 도입 검토를 현실적인 방식으로 추진해 나가겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com