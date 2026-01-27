27일 종로학원이 중·고등학교 재학생과 학부모 975명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 응답자 69.8%가 ‘지역의사제 지원 자격이 부여되는 지역으로 수험생의 이동이 늘어날 것’이라고 답했다.
‘매우 그렇다’가 28.6%, ‘그렇다’가 41.2%로 나타났다. 반면 ‘아니다’는 응답은 13.8%에 그쳤다. 지역의사제 시행 시 해당 의대 진학 의향을 묻는 질문에는 60.3%가 ‘그렇다’고 답했다.
진학 의사가 있는 이유로는 ‘경쟁률이 상대적으로 낮을 것 같아서’와 ‘의사가 되고 싶어서’가 각각 39.6%, 39.4%로 비슷한 비중을 차지했다.
‘등록금 등 혜택’은 10.5%였으며 ‘지역 의사가 된다는 것이 의미가 있을 것 같아서’는 8.3%에 불과했다.
지역의사제는 의대 신입생 중 일정 비율을 선발해 학비를 지원하고 졸업 후 10년 간 특정 지역에서 의무 복무하도록 하는 제도다.
지원 자격은 해당 의대 인접 지역 거주 및 경기·인천 일부와 비수도권에서 중·고교를 입학·졸업해야 부여된다.
다만 현 중학교 1∼3학년은 고등학교만 해당 지역에서 입학·졸업하면 지원 자격이 생긴다.
입시업계는 지역의사제 도입으로 ‘학군 이동’이 현실화할 수 있다고 보고 있다.
임성호 종로학원 대표는 “서울에 살다가 의대 진학을 위해 지역의사제가 적용되는 경기·인천으로 연쇄 이동하는 현상이 실제로 나타날 가능성이 있다”면서 “경기권에는 성균관대 의대 등 상위권 의대가 있어 수험생과 학부모에게 상당히 주목받을 수 있다”고 예상했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지