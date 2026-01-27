김정은 국무위원장이 어제 조선인민군 주요 화력타격 집단 관하 구분대 미사일 발사훈련을 참관했다고 북한 조선중앙통신이 1월 5일 보도했다. 사진=연합뉴스

북한이 27일 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다.합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.앞서 북한은 지난 4일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 23일 만에 발사이며, 올해 들어 2번째다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com