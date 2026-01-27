홈 한경BUSINESS [속보] 합참 "북, 동해상으로 미상 발사체 발사"…탄도미사일 가능성 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601275826b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.27 16:11 수정2026.01.27 16:20 안옥희 기자 김정은 국무위원장이 어제 조선인민군 주요 화력타격 집단 관하 구분대 미사일 발사훈련을 참관했다고 북한 조선중앙통신이 1월 5일 보도했다. 사진=연합뉴스북한이 27일 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다.합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.앞서 북한은 지난 4일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 23일 만에 발사이며, 올해 들어 2번째다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 올해 공공기관 정규직 2만8천명 뽑는다...2020년 이후 최대 규모 홈플러스, 희망퇴직 시행···차장급부터, 위로금은 3개월치 월급 [카드뉴스] KT&G 세종공장, 국제 친환경 인증 'LEED' 골드 등급 획득 "60조 잠수함 잡자"…HD현대, 조단위 캐나다산 원유 수입 포함 '패키지딜' 승부수 “대치동 발칵” 의대 보내려고 이사行