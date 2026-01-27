이날 홈플러스는 공지를 통해 생존을 위해 회생법원에 구조혁신의 내용이 담긴 회생계획안을 제출했다고 밝혔다. 이어 강도 높은 구조혁신을 통해 본사의 조직 및 인원을 축소한다는 계획도 덧붙였다.
홈플러스가 발표한 희망퇴직 신청대상자는 2026년 1월 기준 ▲본사 차장 직급 이상자 ▲부서장(팀장, Hyper 점장, mall지역장, 광역장, 센터장)이상 직책자 ▲부서장이상 직책에서 면보직자
로 제한했다. 단 2026년 9월 이전 정년퇴직 예정자는 제외다.
보상수준은 월급여 3개월분이며, 퇴직급여와 별도로 지급된디. 신청기간은 내달 8일까지로, 퇴직예정일은 2월 28일이다.
앞서 홈플러스는 지난해 3월에도 부울경 지역에서 희망퇴직을 실시해 총 381명의 인력을 감축한 바 있다.
지난해부터 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스는 현금 흐름 악화로 운영에 차질이 빚고 있는 가운데, 올해 1월 임금도 지급 연기한 상태다.
