자금조달에 어려움을 해결하지 못한 홈플러스가 차장 직급 이상을 대상으로 희망퇴직을 시행한다고 27일 밝혔다.이날 홈플러스는 공지를 통해 생존을 위해 회생법원에 구조혁신의 내용이 담긴 회생계획안을 제출했다고 밝혔다. 이어 강도 높은 구조혁신을 통해 본사의 조직 및 인원을 축소한다는 계획도 덧붙였다.홈플러스가 발표한 희망퇴직 신청대상자는 2026년 1월 기준 ▲본사 차장 직급 이상자 ▲부서장(팀장, Hyper 점장, mall지역장, 광역장, 센터장)이상 직책자 ▲부서장이상 직책에서 면보직자로 제한했다. 단 2026년 9월 이전 정년퇴직 예정자는 제외다.보상수준은 월급여 3개월분이며, 퇴직급여와 별도로 지급된디. 신청기간은 내달 8일까지로, 퇴직예정일은 2월 28일이다.앞서 홈플러스는 지난해 3월에도 부울경 지역에서 희망퇴직을 실시해 총 381명의 인력을 감축한 바 있다.지난해부터 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스는 현금 흐름 악화로 운영에 차질이 빚고 있는 가운데, 올해 1월 임금도 지급 연기한 상태다.강홍민 기자 khm@hankyung.com