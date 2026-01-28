식약처, 두쫀쿠 판매점 등 현장점검 실시

1월 23일 부산 헌혈의 집 서면센터에 전혈·혈소판 헌혈자에게 증정될 '두쫀쿠(두바이쫀득쿠키)'가 놓여 있다. 부산혈액원은 이날 하루 동안 헌혈의 집 13곳에서 방문객에게 '두쫀쿠'를 제공하는 프로모션을 열었다. 사진=연합뉴스

‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’를 비롯한 유행 디저트를 둘러싸고 위생 관리 우려가 커지자, 정부가 대대적인 현장 점검에 나서기로 했다.식품의약품안전처는 다음 달 2일부터 6일까지 두쫀쿠 등 디저트류를 조리·판매하는 배달 음식점과 무인 아이스크림 전문 판매점 3600곳을 대상으로 집중 위생 점검을 실시한다. 소비자 관심이 급증한 유행 디저트의 위생 사각지대를 점검하기 위해서다.점검 대상은 최근 점검 이력이 없거나 식품위생법 위반 이력이 있는 업소를 중심으로 진행한다.배달 음식점의 경우 그동안 위반 사례가 많았던 항목을 중심으로 점검이 이뤄진다. 주요 점검 내용은 식품 및 조리장 위생적 취급 여부, 방충망과 폐기물 덮개 설치 등 시설 기준 준수 여부, 종사자 건강진단 실시 여부 등이다.특히 두쫀쿠가 수입 원료 사용 비중이 높은 디저트라는 점을 고려, 무신고 수입 식품 사용 여부와 소비기한이 지난 원료 사용 여부도 중점적으로 살펴보기로 했다.무인 아이스크림 판매점에 대해서는 소비자 신고가 잦았던 문제를 중심으로 점검이 진행된다.소비기한이 지난 제품 보관 여부, 부적절한 보관으로 인한 제품 변질 가능성 등이 주요 점검 대상이다.식약처는 점검 과정에서 위반 사항이 적발될 경우 행정처분 등 엄정한 조치를 취하고, 이후에도 지속적으로 안전 관리를 강화할 방침이다. 아울러 두쫀쿠 등 조리식품 약 100건을 무작위로 수거해 대장균과 살모넬라 등 식중독균 검사도 함께 실시한다.식약처는 “소비 트렌드를 반영해 두쫀쿠처럼 시장 유행을 주도하는 품목과 과거 식중독 발생 이력 등을 고려해 점검 대상을 선정할 것”이라며 “국민이 안심하고 디저트를 소비할 수 있도록 관리에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com