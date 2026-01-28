한경DB

소득세 탈루 의혹으로 국세청으로부터 200억원이 넘는 세금 추징을 통보받은 차은우의 출연 영상이 국방홍보원(KFN) 채널에서도 비공개 처리됐다.탈세 논란이 확산되면서 공공기관과 광고계를 중심으로 ‘손절’ 조치가 이어지는 모습이다.28일 국방홍보원이 운영하는 유튜브 채널 ‘KFN 플러스’에는 차은우가 출연한 ‘그날 군대 이야기’ 영상이 비공개 전환됐다.차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대한 뒤 해당 시리즈의 새 스토리텔러로 참여해 총 4편에 출연했다.그러나 탈세 의혹이 불거진 이후 현재는 “동영상을 재생할 수 없음”이라는 안내 문구만 표시되고 있다.광고계도 즉각 반응했다. 신한은행과 스킨케어 브랜드 아비브, 패션브랜드 마리떼 프랑소와 저버 등은 유튜브와 SNS에서 차은우가 등장한 광고 영상과 이미지를 삭제했다.이미지 타격이 불가피하다는 판단에 따른 조치로 풀이된다.한편 차은우는 최근 국세청으로부터 200억원이 넘는 소득세 추징 통보를 받으며 탈세 의혹에 휩싸였다.국세청은 차은우가 모친이 설립한 법인과 용역 계약을 맺어 최고 45% 달하는 개인 소득세율보다 20% 낮은 법인세율을 적용받으려 했다고 보고 해당 법인을 실질적 활동이 없는 페이퍼컴퍼니로 판단한 것으로 알려졌다.이에 차은우도 지난 26일 인스타그램을 통해 “관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다”고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com