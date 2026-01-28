사진=연합뉴스 제공

김경 서울시 의원이 공천 헌금 의혹으로 의정 활동을 사실상 중단한 상태에서도 한 달에 640만 원이 넘는 보수를 받은 것으로 나타났다.윤리특별위원회가 의원직 제명을 의결했지만 본회의 표결이 지연될 경우 추가 보수 수령 가능성도 제기된다.28일 서울시의회에 따르면 김 시의원은 올해 1월 보수로 640만3490원을 지급받았다. 이는 의정 활동에 필요한 비용을 보전하는 의정 활동비 200만 원과 시의원 기본급 성격의 월정수당 440만 3490원을 합한 금액이다. 해당 보수는 시민 세금으로 매월 지급된다.김 시의원은 2022년 6월 지방선거를 앞두고 당시 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억을 건넨 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.의혹은 지난해 12월 말 불거졌으며 이후 김 시의원은 해외 체류와 경찰 조사 등으로 정상적인 의정 활동을 하지 못한 상태다.그럼에도 불구하고 제명이 확정되기 전까지는 현행 제도상 보수 지급이 유지된다. 시의원이 제명으로 직을 상실할 경우 그 전날까지 일수에 비례해 의정 활동비와 월정수당이 지급되며 구금 상태에 들어가야만 지급이 중단된다.다음 회기인 제334회 임시회는 2월 24일부터 3월 13일까지 예정돼 있다. 이 기간 이전에 별도의 ‘원 포인트 회기’가 열리지 않고 김 시의원이 구속되지 않은 채 2월 말 제명이 확정될 경우 총 수령 보수는 1200만 원을 넘길 것으로 전망된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com