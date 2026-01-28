러쉬코리아, 정체성 존중받는 조직 만들어…DEI 보고서 발간

‘All Are Welcome. Always.’ 철학 아래

차별 없는 채용과 조직 문화 등 DEI 기업문화 실행

뷰티 브랜드 러쉬코리아가 다양성(Diversity), 형평성(Equity), 포용성(Inclusion)을 조직 운영의 핵심 기준으로 삼고, 이를 제도화한 과정을 담은 ‘2026 러쉬코리아 다양성·형평성·포용성(DEI) 보고서’를 발간했다.러쉬코리아는 DEI를 단순한 선언이나 캠페인에 그치지 않고, 구성원의 일과 삶을 지탱하는 기반이자 지속 가능한 조직을 위한 핵심 운영 기준으로 정의한다. 이번 보고서에는 △러쉬코리아의 사람들 △모두를 환영하는 회사 △포용적이고 안전한 문화 △함께 만들어갈 미래 등 네 가지 주제를 통해 러쉬코리아의 다양성 현황과 모두에게 열려 있는 포용적인 조직 문화가 실제로 어떻게 작동하고 있는지를 담았다.러쉬코리아는 ‘All Are Welcome. Always.’라는 브랜드 철학에 따라, 직장을 생계 수단을 넘어 각자의 삶의 형태와 정체성이 존중받는 조직으로 만드는 데 집중하고 있다. 이는 인재 채용부터 조직 운영, 복지 제도 설계 전반에 반영돼 있다. 러쉬코리아는 현재 성별·연령·학력 등에 따른 차별을 배제하고, 네 가지 인재상과 윤리 의식을 기준으로 공정한 채용 프로세스를 운영 중이다.또한, 가구 형태와 라이프스타일의 변화를 반영한 선제적인 복지 제도를 운영하고 있다. 2017년 국내 기업 최초로 도입한 ‘비혼자 복지 제도’는 현재까지 총 34명의 구성원이 혜택을 받으며 사회적 이목을 끌었다. 이 외에도 1인 가구를 위한 사내 프로그램, 사무직 근무자를 대상으로 한 자녀 및 반려동물 동반 출근 제도 등을 통해 사각지대 없는 포용적 복지를 실현하고 있다.특히 장애인 직원들로 구성된 ‘해피 케어 셀(Happy Care Cell)’을 운영해 실질적인 포용 문화를 실천하고 있다. 이들은 사내 환경 관리와 구성원 케어 업무를 담당하며 조직의 일원으로 활약한다. 이러한 노력은 외부로도 확장돼 발달장애 작가와 함께하는 ‘러쉬 아트페어’ 개최, 자폐성 장애 인식 개선을 위한 ‘오티즘 레이스’ 참여 등 차별과 사회적 소외를 줄이는 활동으로 이어지고 있다.연대를 통한 사회적 인식 개선 및 확산에도 적극적이다. 퀴어문화축제, 프라이드 갈라, 프라이드 영화제 등을 지속적으로 후원하며 성 소수자 커뮤니티와 연대해 왔으며, 지난 2025년에는 기업 간 DEI 네트워킹 행사를 개최해 포용 기반의 조직 문화 확산을 도모하기도 했다.우미령 러쉬코리아 대표는 “DEI는 특정 조직의 문화를 넘어 우리 사회 전반이 함께 고민하고 실천해야 할 공동의 과제”라며, “더 나은 세상을 향한 믿음을 바탕으로, 다양성과 포용의 가치를 비즈니스 전반에 녹여내며 긍정적인 변화를 선도하겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com