이재명 대통령이 설탕에도 담배와 유사한 부담금을 부과하는 방안을 언급하며 설탕세 도입 가능성을 시사했다.국민 건강 증진과 공공의료 재원 확보를 동시에 겨냥한 정책 아이디어로 풀이된다.28일 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 국민의 80%가 설탕세 도입에 찬성한다는 내용의 기사를 공유하며 “담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역·공공의료 강화에 재투자”라고 적었다.그러면서 “여러분 의견은 어떠신가요”라며 국민 의견을 물었다.이는 국민건강증진법에 따라 담배에 부과되는 국민건강증진기금과 유사한 제도를 염두에 둔 발언으로 해석된다.담배 부담금은 가격 인상을 통해 소비를 줄이고 징수된 기금을 금연 교육과 각종 국민건강관리사업에 사용하는 구조다.설탕에도 유사한 부담금을 적용해 과도한 섭취를 줄이고 공공의료 강화 재원으로 활용하자는 취지다.이 대통령은 이날 지방자치단체 금고 이자율 격차 문제도 언급했다. 행정안전부가 공개한 자료를 인용하며 “지역별로 이자율이 최대 2배 이상 차이가 난다. 이게 다 주민들의 혈세”라고 적었다.이어 “1조원에 1%만 해도 100억”이라며 “해당 도시의 민주주의 정도와 이자율을 비교 연구해 볼 가치가 있다”고 덧붙였다.아울러 광주·전남 행정통합 명칭이 ‘전남광주특별시’로 약칭은 ‘광주특별시’로 합의됐다는 기사를 올리며 “대화 타협 공존, 과연 민주주의의 본산답다”고 치켜세우기도 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com