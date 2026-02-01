대법 “보험료 부담 아닌 위험 공유가 기준”

판례 변경 “형식에서 실질로”

철근 운반 중 사고…공단이 6억 지급

1·2심 “장비업체는 제3자”

전원합의체 “위험 공유하면 제3자 아냐”

“형식 아닌 실질로 봐야”

근로복지공단, 구상권 실무 바뀐다

건설 현장에서 지게차를 빌려 쓰다 사고가 나면 근로복지공단이 장비 대여업체와 운전기사에게 보험금을 물릴 수 없다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다. 같은 현장에서 같은 위험을 공유하며 일했다면 산재보험법상 ‘제3자’가 아니라는 취지다.대법원은 그동안 보험료를 누가 내느냐를 기준으로 삼아온 판례를 버리고, 현장에서 위험을 함께 감수했는지를 새 기준으로 제시했다.대법원 전원합의체(주심 노태악 대법관)는 1월 22일 근로복지공단이 지게차 운전기사 A 씨와 장비 임대업체를 상대로 낸 구상금 청구 소송 상고심(2022다214040)에서 원심을 깨고 공단 패소 판결을 했다.2017년 2월 상주영천고속도로 건설 현장. 장비 임대업체 소속 지게차 기사 A 씨는 하도급업체의 지시를 받아 철근을 나르고 있었다. 그러다 철근 묶음이 하도급업체 직원 B 씨 머리 위로 떨어졌다. B 씨는 경부 척수 손상 등 중상을 입었다.근로복지공단은 B 씨에게 산재보험 급여로 요양비 2억6788만원, 휴업급여 1억3542만원 등 총 6억원가량을 지급했다. 이후 공단은 A 씨와 장비업체를 상대로 “당신들이 제3자니까 우리가 준 돈을 갚으라”며 소송을 냈다.산재보험법 제87조 제1항은 “공단은 제3자의 행위에 따른 재해로 보험급여를 지급한 경우 그 급여액 한도에서 제3자에게 손해배상청구권을 대신 행사할 수 있다”고 규정한다.다만 단서 조항에서 “보험가입자인 2명 이상의 사업주가 같은 장소에서 하나의 사업을 나눠 각각 하다 사고가 나면 예외”라고 못 박고 있다.1심과 항소심은 공단 손을 들어줬다. A 씨는 B 씨 회사 직원이 아니고 장비업체도 별개 회사라는 이유에서다. 재해 근로자와 산재보험 관계가 없으니 ‘제3자’가 맞고 따라서 공단이 구상권을 행사할 수 있다고 봤다.대법원도 지금까지는 이런 식으로 판단해왔다. 제3자를 ‘보험가입자인 사업주와 함께 직간접적으로 재해근로자와 산재보험 관계가 없는 사람’으로 정의했다(2008년 4월 10일 선고 2006다32910 판결 등).핵심은 산재보험료를 누가 내느냐였다. 같은 회사 동료나 원청과 하청 직원 사이에는 원청이 보험료를 내므로 ‘간접적 보험 관계’가 있어 제3자가 아니었다. 반면 장비 임대업체는 별개 회사라 보험료 부담 관계가 없으니 제3자로 쳤다.하지만 대법원 전원합의체는 이런 판단 기준을 버렸다. “공단의 대위권 행사 범위는 보험료 부담 관계가 아니라 근로자들이 동일한 사업장에서 업무상 재해에 관한 공동의 위험 관계를 형성하고 있는지에 따라 결정돼야 한다”고 못 박았다.대법원은 “가해자가 재해근로자와 동일한 사업주의 지휘·명령 아래 그 사업주의 업무를 수행하는 과정에서 사고가 났다면 가해자와 재해근로자는 사업장에 내재하는 위험을 공유한 것”이라고 판단했다.가해자와 재해근로자가 한 작업은 지휘·명령을 한 사업주가 하는 사업에 편입돼 그 일부를 이루기 때문이라고 설명한다. 이 사건의 경우 A 씨는 하도급업체의 지휘·명령에 따라 B 씨와 공동으로 철근 운반 작업을 했다.대법원은 “사업장에 내재하는 위험을 공유하며 업무를 수행했고 그 위험이 현실화해 사고가 발생했다”며 “피고들은 제3자에 해당하지 않아 공단은 손해배상청구권을 대위 행사할 수 없다”고 결론 내렸다.전원합의체가 판례를 바꾼 이유는 뭘까. 우선 산재보험 제도의 본질을 거론했다. 산재보험은 업무상 재해가 근로자 개인 부주의를 넘어 ‘사업에 내재하는 위험’에서 비롯된다는 걸 전제로 한다. 산업과 사회 전체가 재해 위험과 비용을 나눠 지자는 게 제도 취지다.대법원은 “사업장에 내재하는 고유한 위험이 터진 건데도 보험 가입 단위를 달리한다는 형식적 이유로 공단의 대위권 행사를 허용하는 건 사업장 위험을 불합리하게 외주화하는 결과를 낳는다”고 지적했다.법 조항 전체 구조도 들여다봤다. 산재보험법 제87조 제1항 단서는 이미 ‘동일한 위험을 공유하는지’를 기준으로 적용된다. 단서가 말하는 ‘하나의 사업’이란 “보험가입자인 둘 이상의 사업주가 같은 장소, 같은 위험권 내에서 같은 목적물 완성을 위해 사업을 하는 것”을 뜻한다.대법원은 “본문과 단서에서 판단 기준을 이원화하는 건 불필요한 규율 공백을 낳고 건설기계 임대인 등을 합리적 이유 없이 차별하는 것”이라며 “위험 공유 여부라는 단일한 기준으로 통일적으로 해석해야 한다”고 강조했다.형평성 문제도 짚었다. 원청업체는 건설기계 작업을 위해 △일부 공사를 재하도급하거나 △장비를 사거나 빌려 자기 직원이 운전하게 하거나 △장비 임대 계약을 맺는 등 여러 방법을 쓸 수 있다.대법원은 “각 경우 현장 내 사고 위험 종류와 정도에 유의미한 차이가 없는데도 유독 장비 임대 계약 경우에만 공단 구상권 행사를 허용하는 건 형평에 반한다”고 봤다.보험료 부담은 정책적 문제일 뿐이라고도 했다. “산재보험료를 누가 부담하느냐는 정책적·입법적 결단 문제이고 공단의 위험 인수나 대위권 행사 범위를 정하는 선결적 관계에 있지 않다”는 것이다.실제로 산재보험법 시행령은 2018년 개정으로 건설기계 운전자를 특수형태근로종사자 범위에 넣었고 2022년엔 ‘노무 제공자’ 제도를 신설했다. 보험료 부담 관계는 정책에 따라 얼마든지 바뀔 수 있다는 얘기다.이번 판결은 산재보험법상 ‘제3자’ 개념을 근본부터 뒤집은 판결이다. 형식적 보험 관계에서 실질적 위험 공유로 판단 기준을 바꿨다.대법원 관계자는 “재해근로자와 보험 관계가 없다는 이유만으로 임대업체 등에 구상권을 인정해 온 기존 판례에 대해 학계 비판이 있었다”고 설명했다.근로복지공단은 앞으로 건설 현장에서 장비 임대업체나 파견 근로자가 관련된 사고의 경우 이들에 대한 구상권 행사를 재검토해야 한다. ‘같은 사업장에서 동일한 지휘·명령 아래 위험을 공유했는가’가 새 판단 기준이 된다.다만 책임보험회사에 대한 청구는 여전히 가능하다. 자동차손해배상보장법과 상법에 따라 피해자에게 인정되는 책임보험자에 대한 직접청구권은 가해자에 대한 손해배상청구권과 별개 권리이기 때문이다.노태악 대법관의 보충 의견은 ‘위험 공유’의 구체적 판단 기준을 제시했다. ‘하나의 사업’에는 주된 사업 자체를 나눈 경우뿐 아니라 준비·지원 작업 등 부수적으로 필요한 업무도 포함된다.△건설공사를 여러 공구로 나눠 도급한 경우 △기계설비 수리업체가 제조업체를 방문해 계약에 따른 수리 업무를 수행한 경우 △제조업체가 사업장 내 재료 운반 등 부수 업무를 여러 업체에 도급하고 각 업체 근로자가 혼재해 작업하는 경우 등은 위험을 공유한 것으로 봐야 한다.반면 △서로 다른 발주자의 별개 아파트 공사 △공사 현장과 공기 등이 상당 부분 다르고 도급 목적물도 전혀 별개인 경우 △각 업무 목적과 내용이 상이하고 혼재 작업이 예정되지 않은 경우 등은 위험을 공유했다고 볼 수 없다.이번 판결의 법리는 건설기계 사안에 그치지 않는다. 근로자 파견, 플랫폼 노동 등 다양한 노무 제공 형태에서도 ‘위험 공유’ 기준이 적용될 가능성이 크다.보충 의견은 “플랫폼 노동 확산을 비롯해 전통적 법리로 분류할 수 없는 새로운 유형의 노무 제공 형태가 계속 나오는 가운데 산재보험의 제도적 보호 기능이 온전히 발휘되려면 노무 제공의 실질을 고려해야 한다”고 강조했다.허란 한국경제 기자 why@hankyung.com