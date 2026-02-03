다카이치 사나에 일본 총리(가운데)가 연정 파트너인 요시무라 히로후미 유신회 대표(완쪽)와 선거 유세에 나선 모습. 사진=EPA 연합뉴스

일본 정치권이 조기 총선거 레이스에 들어갔다. 다카이치 사나에 총리가 중의원(하원)을 해산하면서다. 다카이치 총리는 내각 지지율이 고공행진하는 지금 다시 총선을 치러 집권 자민당 의석을 늘리겠다는 전략이다.선거를 앞둔 일본 정치권이 재원 대책 없이 소비세 인하 경쟁에 나서면서 40년 만기 국채금리가 처음으로 연 4%대에 올라섰다. 재정 악화 우려 때문이다. 일각에선 ‘사나에 쇼크’가 발생하는 것 아니냐는 지적이 나온다.다카이치 총리는 지난 1월 23일 소집된 정기의회 첫날 중의원을 해산했다. 중의원 해산에 따른 총선은 오는 2월 8일 치르기로 했다. 그는 중의원 해산 이유에 대해 “다카이치 사나에가 총리로 적합한지를 국민이 결정해 달라는 것”이라며 “총리로서 진퇴를 걸겠다”고 강조했다.중의원 의석은 465석이다. 자민당은 2024년 총선에서 과반 의석 달성에 실패하며 ‘소수 여당’으로 전락해 정권 운영에 어려움을 겪어왔다. 자민당은 새로 손을 잡은 연립여당 일본유신회와 합쳐 가까스로 과반(233석)을 차지하고 있다.다카이치 총리는 선거 목표를 “여당 과반 의석”이라고 했다. 실제로는 더 많은 의석을 노릴 것으로 보인다. 이번에 승리해 적극 재정, ‘안보 3문서’ 개정을 통한 방위력 강화 등의 정책을 추진하겠다는 구상이다. 이에 맞서 제1야당인 입헌민주당과 제3야당 공명당은 신당 ‘중도개혁연합’을 최근 창당했다.여야는 경쟁적으로 소비세 인하 공약을 내걸었다. 여당은 식품 소비세율을 2년간 한시적으로 0%로 낮추는 방안을, 야당은 영구적으로 ‘제로(0)’로 인하하는 방안을 추진한다. 한국 부가가치세에 해당하는 일본 소비세는 표준세율이 10%다. 다만 식품에만 8% 경감 세율을 적용하고 있다. 소득 역진성을 완화하기 위해 식품만 세율을 낮춘 것이다.여야 공약대로 식품 소비세를 아예 없애면 연간 5조 엔가량 세수가 줄어들 것으로 추산된다. 그러나 여야 모두 식품 소비세 인하에 따른 세수 감소분을 메울 확실한 방법을 내놓지 못한 게 문제다.이에 지난 1월 20일 일본 채권시장에서 초장기채 금리가 급등(가격은 급락)했다. 30년 만기 국채 금리는 한때 연 3.88%, 40년 만기는 연 4.215%를 기록하며 모두 사상 최고치를 경신했다. ‘재원 대책 없는 감세’ 공약 탓에 재정 규율이 무너질 것이라는 우려가 커진 것이 원인이다.인플레이션에 대한 우려도 국채 매도로 이어졌다. 재정 규율이 약화하면 통화 가치가 하락하고 인플레이션이 장기화할 가능성이 커진다. 채권 투자는 주식 등에 비해 인플레이션에 더 취약하다.미국도 일본 국채금리 급등을 우려하고 있다. 지난 1월 20일 미국 채권시장에서 장기 금리 지표인 10년 만기 국채금리는 한때 연 4.31%까지 상승했다. 스콧 베선트 재무장관은 미국 장기 금리 급등에 대해 “일본에서의 파급 효과를 분리해 생각하는 것은 매우 어렵다”는 견해를 밝혔다.금리 상승에 따라 일본 정부의 이자 부담은 급증할 것으로 전망된다. 골드만삭스에 따르면 2024년 일본 정부가 지급한 국채 이자율은 평균 연 0.75%였다. 일본은행이 금리를 억제하던 시절 저금리로 발행한 국채 대부분이 아직 상환 시기가 도래하지 않았기 때문이다.그러나 앞으로 만기가 돌아와 차환 발행하는 국채금리는 점점 높아진다. 골드만삭스는 일본 정부의 지급 이자율이 올해 연 1%를 넘어 2030년에는 연 1.65%, 2035년에는 연 2.16%로 오를 것으로 내다봤다. 약 10년 만에 세 배가 되는 셈이다.시장에 혼란을 일으키지 않고 감세를 실현하려면 ‘트러스 쇼크’를 경험한 영국에서 교훈을 얻어야 한다는 지적이 나온다. 트러스 쇼크는 2022년 9월 영국 역사상 세 번째 여성 총리로 선출된 리즈 트러스 집권 직후 발생한 금융위기다.트러스 정권은 출범 2주일여 만에 재원 대책 없이 연간 450억 파운드 규모 대형 감세를 포함한 경제 대책을 발표했다. 이에 재정 불안이 초래됐고 주식·통화·채권이 모두 떨어지는 ‘트리플 약세’가 발생하는 등 대혼란이 벌어졌다.영국 10년 만기 국채금리는 감세 발표 전날 연 3.49%에서 5일 만에 연 4.50%까지 1%포인트 이상 급등했다. 영국 파운드화는 파운드당 1.03달러대로 사상 최저치까지 급락했다. 트러스 총리는 대부분의 경제 대책을 철회해야 했고 영국 역사상 가장 짧은 재임 49일 만에 퇴진했다.시장이 급격히 반응한 것은 영국 의회에서 감세 방안이 공식 발표된 이후였다. 현재 일본 금리나 환율이 위기라고까지 말하기는 어렵지만 공식적으로 감세 실행이 결정되기 전인 지금 ‘일본은 괜찮다’고 판단하는 것은 성급하다는 지적이다.트러스 쇼크에서 얻을 수 있는 또 다른 교훈은 감세와 함께 신뢰할 수 있는 중기 재정계획을 제시해야 한다는 점이다. 니혼게이자이신문은 “영국뿐만 아니라 중기적인 재정 지속 가능성을 보여주지 못하는 대규모 감세는 시행해서는 안 된다”고 강조했다.감세와 세출 확대, 양측을 고려한 국채 시장 반응을 주시하는 것도 필수다. 트러스 정권 경제 대책에는 감세에 더해 6개월 동안 600억 파운드를 투입하는 에너지 가격 급등 대책이 포함돼 있었다. 대규모 신규 국채가 필요한 상황에서 국채의 안정적 소화 가능성에 대한 불안을 키웠다.고공행진하던 다카이치 내각 지지율은 선거를 앞두고 최대 10%포인트 급락했다. 다카이치 총리의 갑작스러운 중의원 해산에 부정적인 여론이 형성됐다는 분석이 나온다. 자민당과 일본유신회가 중의원 과반 의석을 달성할 수 있을지 주목된다.마이니치신문은 지난 1월 24~25일 전국 여론조사에서 다카이치 내각 지지율이 57%로 집계됐다고 26일 보도했다. 전달 지지율은 67%였다. 중의원 해산을 부정적으로 평가한 응답자는 41%로 긍정 평가(27%)를 웃돌았다. 조기 총선으로 2026년 예산안 처리가 늦어지는데 대해 부정적 응답이 53%로 절반을 넘었다.다카이치 내각 지지율 하락세는 다른 여론조사에서도 확인됐다. 교도통신 조사에서 다카이치 내각 지지율은 전달 대비 4.4%포인트 하락한 63.1%였다. 니혼게이자이신문 조사에서는 67%로 전달 대비 8%포인트 떨어졌고, 요미우리신문 조사에서도 4%포인트 하락한 69%로 집계됐다.현재 60% 내외 지지율은 30% 안팎까지 떨어졌던 전임 이시바 시게루 내각 때보다 두 배가량 높은 수준이다. 하지만 다카이치 총리의 인기가 자민당 지지로 이어지지 않고 있다는 지적이 나온다. 요미우리가 이번 조사에서 비례대표 투표 정당을 물은 결과 자민당에 표를 주겠다는 응답자는 36%에 그쳤다.선거를 앞두고 ‘주식 매수, 엔화 매도’라는 ‘다카이치 트레이드’가 둔화하는 모습도 나타나고 있다. 과도한 엔저에 미·일 정부가 제동을 걸면서 1월 26일 엔·달러 환율은 한때 달러당 153엔대까지 떨어지고(엔화 가치 상승) 닛케이지수는 1.79% 급락했다.니혼게이자이신문은 “일본과 미국 당국이 과도한 엔저를 억제하기 위한 협력에 나섰다는 견해가 퍼지면서 엔화 매수 움직임이 확산하고 있다”고 전했다. 미무라 아쓰시 재무성 재무관은 외환시장 동향과 관련해 “앞으로도 필요에 따라 미국 당국과 긴밀히 협력하면서 적절하게 대응할 것”이라고 강조했다.도쿄=김일규 한국경제 특파원 black0419@hankyung.com