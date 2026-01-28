서울 종로구 광장시장을 찾은 시민들이 제수용품 등을 살펴보고 있다. 2023.9.27/뉴스1

중소벤처기업부(중기부)가 지난해 바가지요금 논란이 불거졌던 서울 종로구 광장시장에 대한 지속적인 관리에 나선다.일회성 점검에 그치지 않고 상시 신고·관리 체계를 구축해 전통시장 신뢰 회복을 추진하겠다는 방침이다.28일 중기부는 서울 종로구 광장시장 상인회 사무실에서 서울시, 종로구 등과 ‘광장시장 상생활성화 민생현장 간담회’를 열고 지난해 논의된 조치의 이행 사항들을 점검했다.광장시장은 지난해 11월 위생문제와 바가지요금, 불친절한 응대를 지적한 유튜브의 영상으로 논란의 중심에 섰다.이후 중기부는 서울시, 종로구와 간담회를 열고 ▲도로점용허가 기반 노점 실명제 추진 ▲위생·시설관리 및 영업준수사항 특별 점검 ▲상인교육·상거래 질서 개선 캠페인 실시 등을 개선 해결책으로 제시한 바 있다.이병권 중기부 제2차관은 “올해 상반기에 방탄소년단(BTS) 공연이 예정된 만큼 국내외 방문객이 크게 늘어날 것으로 예상되는 상황”이라며 “대한민국을 대표하는 전통시장인 광장시장은 가격과 서비스에 대한 신뢰가 꾸준히 유지되는 것이 중요하다”고 강조했다.중기부는 광장시장을 포함한 전통시장에서 발생하는 문제를 신속히 확인하고 개선할 수 있는 관리 체계를 구축할 계획이다.지방중소벤처기업청, 17개 시·도, 소상공인시장진흥공단(소진공)의 80개 지역센터 등과 ‘전통시장 바가지요금 및 불친절 근절 신고센터(가칭)’를 신설하고 가격·서비스 관련 불편 사항을 상시 접수·관리할 방침이다.소진공은 지난 26일부터 광장시장 상인을 대상으로 한 고객 만족(CS) 교육을 마련하고 외국인 고객 응대 요령, 가격 안내 방법을 알려주고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com