'결국 적자' LG생건, 지난해 4Q 영업손실…화장품·식음료 부진

연간 매출 6조3555억원, 영업이익 1707억원

전년비 각각 6.7%, 62.8% 감소

LG생활건강이 2025년 4분기 연결기준 매출 1조4728억원과 영업손실 727억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 8.5% 감소했고 영업이익은 적자 전환했다. 강도 높은 유통채널 재정비 작업이 지속되고 희망퇴직 등 국내·외 인력 효율화 관련 일회성 비용이 반영됐다.연간으로 보면 매출은 6조3555억원, 영업이익은 1707억원으로 각각 6.7%, 62.8% 감소했다.4분기 해외 지역별 매출은 닥터그루트, 유시몰 등 주력 브랜드의 판매 호조로 미국과 일본에서 각각 7.9%, 6.0% 상승한 반면, 중국은 전년 동기 기저 부담으로 16.6% 하락해 전체 해외 매출이 5.0% 감소했다. 연간 해외 매출은 미국, 일본 지역이 실적을 견인하면서 1.2% 성장했다.화장품 부문의 4분기 매출은 전년 동기 대비 18.0% 하락한 5663억원을 기록했다. 영업적자는 814억원이다. 브랜드 건전성 제고를 위한 면세 물량 조정 등 유통채널 재정비 작업이 지속되는 가운데 4분기 희망퇴직 등 대규모 일회성 비용이 발생하며 실적이 부진했다. 연간 매출은 2조3500억원으로 16.5% 감소했고, 영업적자는 976억원이다.생활용품 부문 4분기 매출과 영업이익은 각각 5230억원, 187억원으로 전년 동기 대비 매출은 2.9% 올랐지만, 영업이익은 5.5% 감소했다. 프리미엄 브랜드의 마케팅 확대와 인력 효율화 관련 일회성 비용으로 영업이익은 줄었다. 그럼에도 불구하고 연간 매출은 2조2347억원, 영업이익은 1263억원으로 각각 2.8%, 3.1% 증가했다.식음료 부문 4분기 매출은 3835억원으로 전년 동기 대비 6.7% 하락했다. 영업적자는 99억원으로 인력 효율화 관련 일회성 비용이 발생해 적자 전환했다. 내수 경기 불황에 계절적 비수기까지 겹치면서 4분기 매출과 영업이익이 모두 역신장했다. 연간 매출은 1조7707억원, 1420억원으로 전년보다 각각 2.9%, 15.5% 감소했다.LG생활건강 관계자는 “고성장 채널과 지역을 중심으로 주요 브랜드를 집중 육성할 것”이라면서 “디지털 마케팅 전략을 고도화해 고객에게 차별화된 경험을 제공하겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com