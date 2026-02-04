국민 앱으로 자리 잡은 인터넷은행, 숙제는 더 늘었다

◆쉽지 않네, 포용금융

◆‘사장님 대출’이 돌파구?

◆3사 3색

인터넷전문은행이 국내 금융시장에 등장한 지 10년. 이제는 소비자 일상 속 금융 플랫폼으로 자리 잡았다.하지만 이들을 둘러싼 경영환경은 갈수록 복잡해지고 있다. 최근엔 가계대출 규제 강화로 정책적 역할과 수익성 사이의 균형을 동시에 고민해야 하는 상황에 놓였다. 중저신용자 포용이라는 정책적 역할을 수행하면서도 담보대출 리스크를 관리해야 하고 둔화된 성장세를 만회할 새 돌파구도 찾아야 한다. 인터넷은행 3사의 현주소를 짚어봤다.최근 3년간 제도권 금융에서 저신용자 신용대출은 빠르게 위축됐다. 특히 1금융권에서 신용점수 750점 이하 차주의 신규 신용대출 취급액은 2023년 이후 가파르게 줄어들며 절반 수준으로 축소됐다(윤한홍 국민의힘 의원실). 같은 기간 고신용자 대출 감소폭이 제한적이었던 것과 대비된다. 저신용 차주가 제도권 금융의 문턱 밖으로 밀려나고 있는 모습이다.출범 당시 ‘중·저신용자 포용’을 내세웠던 인터넷은행 역시 담보대출에서는 고신용자 위주의 영업 구조를 보이고 있다. 은행연합회 소비자포털에 따르면 지난해 12월 기준 분할상환 방식 주택담보대출 평균 신용점수는 카카오뱅크 974점, 케이뱅크 954점으로 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 평균(955.8점)을 웃돌거나 비슷한 수준을 기록했다. 표면적으로 보면 인터넷은행의 담보대출 문턱이 시중은행보다 더 높아진 셈이다.반면 금융당국은 인터넷은행에 중·저신용자 신용대출 비중을 일정 수준 이상 유지하도록 요구하고 있다. 현재 목표치는 30%다. 이 비율은 향후 단계적으로 상향될 예정이다. 인터넷은행은 신용대출 영역에서 이미 상당한 리스크를 부담하고 있다는 설명이다.실제로 지난해 12월 기준 신용한도대출(마이너스통장) 평균 신용점수는 카카오뱅크 809점, 토스뱅크 836점으로 5대 은행 평균(959.4점)보다 낮았다. 케이뱅크는 931점으로 인터넷은행 중 가장 높았지만 이 역시 시중은행보다는 낮은 수준이다. 금융당국은 인터넷은행의 중·저신용자 대출 비중을 ‘신용평점 하위 50% 이하’ 기준으로 산정하고 있다. 이는 민간 신용평가사 기준의 저신용자(750점 이하)보다 범위가 넓어 860점대 차주까지도 중·저신용자 대출 범위에 포함된다.인터넷은행의 사업 구조 역시 이러한 현상을 강화하는 요인이다. 가계대출 비중이 90%를 넘는 반면 기업대출은 개인사업자 중심으로 제한돼 있어 포트폴리오 분산 여력이 크지 않다. 중·저신용자 신용대출 비중을 의무적으로 떠안는 구조에서 위험가중자산(RWA)이 빠르게 늘어날 수밖에 없고 이는 자본 부담으로 이어진다.이로 인해 인터넷은행 입장에서는 담보대출에서라도 리스크를 조절할 필요가 생긴다. 신용대출에서 정책적 역할을 수행한 만큼 담보대출에서는 상대적으로 신용도가 높은 차주를 선별하는 전략을 택할 수밖에 없다는 것이다.여기에 부동산 대출 규제 이후의 수요 이동도 겹쳤다. 시중은행의 주담대와 전세대출 접수가 제한되면서 상대적으로 문이 열려 있던 인터넷은행으로 고신용 차주 수요가 한꺼번에 몰렸다. 인터넷은행 입장에서는 급격한 대출 증가에 따른 연체 가능성을 고려해 심사와 금리를 동시에 조정할 수밖에 없는 환경이 조성된 셈이다.이 영향으로 인터넷은행의 가산금리도 점차 올라가는 모습이다. 지난해 가을까지만 해도 주담대를 받기 위해 ‘앱 오픈런’이 벌어졌지만 최근에는 차주에 따라 인터넷은행 금리가 시중은행보다 높게 산출되는 경우도 나타나고 있다.금융권 관계자는 “가계대출 총량 규제로 제한된 범위 안에서 수익성을 확보하기 위해 가산금리 조정이 이뤄진 측면이 있다”고 말했다.가계대출 규제가 강화하면서 인터넷은행의 성장 전략도 바뀌고 있다. 상대적으로 규제 부담이 덜한 개인사업자 대출이 새로운 돌파구로 부상하고 있다. 특히 시중은행들이 건전성 관리 차원에서 개인사업자 대출 문턱을 높이는 사이 인터넷은행은 해당 수요를 빠르게 흡수하고 있다.지난해 말 기준 5대 은행의 개인사업자 대출 잔액은 324조4325억원으로 0.4% 줄었다. 반면 인터넷은행은 늘었다.카카오뱅크의 개인사업자 보증대출 신규 취급액은 지난해 1조4400억원으로 전년 대비 86.5% 증가했다. 지역신용보증재단과의 협업을 통해 취급 상품을 72개까지 확대했고 보증료의 50%(최대 30만원)를 지원하는 방식으로 고객 유입에 속도를 내고 있다.케이뱅크 역시 같은 기간 개인사업자 보증서대출 취급액이 400억원에서 2400억원으로 6배 늘었다. 잔액도 2024년 말 1800억원에서 2025년 말 3300억원으로 증가했다. 이를 기반으로 정책자금 성격의 대출 공급을 확대하는 한편 아파트뿐 아니라 상가·오피스텔까지 담보 범위를 넓히며 개인사업자 담보대출에 집중하고 있다.토스뱅크는 ‘사장님 대출’ 출시 이후 지난해 4분기까지 누적 7만 명의 개인사업자에게 총 3조5000억원을 공급했다. 전체 개인사업자 신용대출 잔액 가운데 중·저신용자 비중이 67%에 달한다.공통적으로 인터넷은행들은 개인사업자 대출 가운데서도 보증기관이 위험을 분담하는 보증대출을 중심으로 외형을 키우고 있다. 기관이 보증하는 비율이 85~100%에 달해 연체가 발생하더라도 은행이 부담해야 할 손실을 상당 부분 줄일 수 있기 때문이다.개인사업자 대출 확대는 수익성 확보와 함께 플랫폼 경쟁력을 키우기 위한 포석이기도 하다. 인터넷은행들은 대출 이후에도 세무·결제·정산 기능을 연계해 사업자의 금융 동선을 장악하는 데 주력하고 있다. 금융과 비금융의 경계를 허물어 장기 고객으로 묶어두려는 전략이다.다만 외형 확대 속도가 빨라질수록 건전성 관리 부담도 커지고 있다. 인터넷은행의 개인사업자 대출 연체율은 시중은행보다 높은 수준을 기록하고 있고 신규 연체 규모도 늘어나는 추세다.이런 상황에서 지난해 3분기 인터넷은행 3사의 성적표가 엇갈렸다. 토스뱅크는 비이자 부문 확장을 발판 삼아 분기 기준은 물론 누적 기준에서도 사상 최대 실적을 갈아치운 반면 카카오뱅크와 케이뱅크는 가계대출 규제 영향과 비용 부담이 겹치며 수익 흐름이 둔화된 모습이다.토스뱅크의 지난해 3분기 당기순이익은 410억원으로 전년 동기(100억원) 대비 약 4배 증가했다. 3분기 누적 순이익도 814억원으로 전년(345억원)보다 136% 늘었다. 토스뱅크의 3분기 누적 비이자수익은 1296억원으로 전년 대비 52% 급증했다. 목돈 굴리기(WM)와 체크카드·상업자 표시 신용카드(PLCC) 결제가 수익을 이끌었다.지난해 11월 기준 고객 수는 1400만 명을 넘어섰으며 월간활성이용자(MAU)는 981만 명으로 1년 전보다 26.3% 늘었다.토스뱅크는 올해 가계대출 포트폴리오 확대의 일환으로 주담대 상품 출시를 준비하고 있다. 이은미 토스뱅크 대표가 재임 동안 해외 사업 가능성을 지속적으로 타진해온 만큼 대표이사 연임 여부가 글로벌 사업 추진의 연속성을 가를 분기점이 될 것이란 관측이 나온다. 이 대표는 오는 3월 임기 만료를 앞두고 있다.카카오뱅크의 지난해 3분기 누적 순이익은 3751억원으로 역대 최고치를 기록했다. 하지만 분기 기준으로는 수익성 둔화가 나타났다. 지난해 3분기 당기순이익은 전년 대비 10.3% 감소한 1114억원로 집계됐고 여신 이자수익이 1조4921억원으로 전년 대비 3.1% 줄었다. 앞서 카카오뱅크는 지난해 10월 15일 이후 약 한 달간 주담대 신규 접수를 중단하는 등 가계대출 성장이 제한됐다.주가 개선은 카카오뱅크가 풀어야 할 과제로 꼽힌다. 은행주 전반이 상승 흐름을 보이는 가운데 카카오뱅크 주가는 좀처럼 탄력을 받지 못하고 있다. 현재 카카오뱅크 주가는 2만원대 초반에 머물고 있다. 상장 초기인 2021년(주가 7만원 선)과 비교하면 70% 가까이 떨어진 셈이다.케이뱅크의 지난해 3분기 당기순이익은 192억원으로 전년 대비 48.1% 감소했다. 3분기 누적 순이익도 전년 같은 기간(1224억원)보다 15.5% 줄었다.케이뱅크는 오는 3월 초 유가증권시장(코스피) 상장에 사활을 걸고 있다. 과거 두 차례 상장 도전과 달리 이번에는 공모가와 공모 물량을 모두 낮추며 시장 눈높이에 맞춘 전략을 택했다. 시장에서는 이번 상장을 사실상 마지막 기회로 보는 시각이 적지 않다.상장 성패와 맞물려 차기 행장 인선에도 관심이 쏠린다. 2023년 12월 취임한 최우형 케이뱅크 행장의 임기는 지난해 말 만료했지만 케이뱅크는 상장 추진 일정 등을 고려해 차기 행장을 선임하지 않고 정관과 상법에 따라 최 행장의 임기를 오는 3월 정기주주총회까지 연장한 상태다. 최 행장은 케이뱅크의 4대 행장이다. 앞선 행장 중 정식 연임 사례는 없었다.김태림 기자 tae@hankyung.com