쫀득한 식감에 대한 선호와 함께 건강을 중시하는 소비 트렌드가 떡이 간식과 디저트를 동시에 만족시키는 상품으로 재조명 받고 있다.
29일 국가데이터처 ‘품목별 국내판매액 변동현황’을 분석한 결과 국내 떡 시장은 매년 5∼7%대의 성장세를 보였다. 2018년 5641억 원이던 떡류 국내 판매액은 2024년 9291억 원으로 6년 만에 65% 증가했다.
전체 과자·빵·캔디·떡류 매출 가운데 떡류가 차지하는 비중도 같은 기간 9.08%에서 10.16%로 확대됐다.
이 같은 성장세에 대형마트들은 디저트용 떡 상품 개발에 속도를 내고 있다.
이마트 노브랜드는 지난해 1000∼2000원대 가성비 상품을 중심으로 라인업을 강화했다.
가래떡 형태에 토핑을 채운 ‘노브랜드 떡마리’ 3종은 지난해 누적 판매량 30만개를 넘어섰다.
이 영향으로 이마트의 순수 떡 간식류 매출은 전년 대비 16.3% 증가했다.
떡·한과류 매출은 11.9% 늘며 가장 큰 비중을 차지했고 냉동떡 매출은 84.9% 급증했다.
홈플러스 PB 상품인 ‘심플러스 쌀떡볶이떡’(1㎏)는 지난해 3∼12월 매출은 전년 동기 대비 83% 증가했으며 소용량 제품은 같은 기간 매출이 146% 뛰었다.
롯데마트는 지난 1일∼27일까지 냉동 떡 카테고리 매출은 전년 동기 대비 58.4% 증가했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
