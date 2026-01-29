경기 수원시 팔달구 못골시장의 한 떡집에서 상인이 가래떡을 뽑고 있다. 2025.12.31/뉴스1

‘두바이 쫀득 쿠키’(일명 두쫀쿠)의 인기에 전통 간식인 떡도 디저트 시장에서 주목받고 있다.쫀득한 식감에 대한 선호와 함께 건강을 중시하는 소비 트렌드가 떡이 간식과 디저트를 동시에 만족시키는 상품으로 재조명 받고 있다.29일 국가데이터처 ‘품목별 국내판매액 변동현황’을 분석한 결과 국내 떡 시장은 매년 5∼7%대의 성장세를 보였다. 2018년 5641억 원이던 떡류 국내 판매액은 2024년 9291억 원으로 6년 만에 65% 증가했다.전체 과자·빵·캔디·떡류 매출 가운데 떡류가 차지하는 비중도 같은 기간 9.08%에서 10.16%로 확대됐다.이 같은 성장세에 대형마트들은 디저트용 떡 상품 개발에 속도를 내고 있다.이마트 노브랜드는 지난해 1000∼2000원대 가성비 상품을 중심으로 라인업을 강화했다.가래떡 형태에 토핑을 채운 ‘노브랜드 떡마리’ 3종은 지난해 누적 판매량 30만개를 넘어섰다.이 영향으로 이마트의 순수 떡 간식류 매출은 전년 대비 16.3% 증가했다.떡·한과류 매출은 11.9% 늘며 가장 큰 비중을 차지했고 냉동떡 매출은 84.9% 급증했다.홈플러스 PB 상품인 ‘심플러스 쌀떡볶이떡’(1㎏)는 지난해 3∼12월 매출은 전년 동기 대비 83% 증가했으며 소용량 제품은 같은 기간 매출이 146% 뛰었다.롯데마트는 지난 1일∼27일까지 냉동 떡 카테고리 매출은 전년 동기 대비 58.4% 증가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com