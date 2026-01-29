젝시믹스 ‘2025 가민런 인도네시아’ 공식 스폰서 참여

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(XEXYMIX, 대표 이수연)가 인도네시아에서 아시안 핏에 맞춘 애슬레저웨어를 앞세워 2025년 매출이 전년 동기 대비 176% 증가하는 성과를 거뒀다고 29일 밝혔다.젝시믹스는 중국과 일본, 대만 법인 설립과 함께 B2B 사업을 양대 축으로 해외 투트랙 전략을 본격화하며 글로벌 확장을 이어가고 있다.그 가운데 B2B 진출 국가인 인도네시아에서의 성장 탄력이 두드러진다.지난해 8월 진행한 26SS 글로벌 수주회에서 25SS 대비 150% 이상의 물량을 구매하며 시장 잠재력을 확인한 바 있다.인도네시아는 아세안 내에서 최대 경제 규모와 인구를 자랑하는 동남아 주요 진출 거점이다.패션, 뷰티 등 한류에 대한 인기와 웰니스 중심 라이프스타일에 대한 소비 트렌드가 부상하며 젝시믹스에 대한 인지도 및 선호도 확대에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.실제로 젝시믹스는 팝업 운영 및 행사 후원을 통해 현지 고객과의 접점 확대에 집중해 왔다.팝업 프로젝트 '젝시믹스 인 더 시티'와 글로벌 마라톤 대회 ‘2025 가민런 인도네시아’가 대표적이다.앞으로도 러닝, 피트니스 등 다양한 고객 체험 이벤트를 진행하며 하이테크 퍼포먼스웨어로서의 브랜드 아이덴티티를 확고히 할 것으로 기대된다.이와 함께 현지 이커머스의 채널을 활용해 안정적인 수익 구조를 확보하기 위한 전략을 추진 중이다.특히 지난해 틱톡, 소피 등 주요 플랫폼에서 라이브 방송을 시범 운영하며 성과를 확인했다.올해는 인플루언서와의 라이브 방송을 적극 진행하는 등 현지 고객과의 유대감과 브랜드 충성도 제고에 주력하며 2배 이상의 매출 성장을 목표로 하고 있다.인도네시아 외에도 태국, 필리핀 등 신규 국가 진입을 통한 글로벌 판매 채널 다변화에도 나선다.특히 기존 B2B 사업을 전개해 온 태국에서는 그간 축적해 온 노하우와 소비자 및 시장 분석을 토대로 현지 최대 유통 기업과 파트너십을 체결할 예정이다.젝시믹스 관계자는 “동남아 시장 내 건강에 대한 관심이 관련 소비로 확대되고 있다”며 “이를 K-애슬레저웨어의 포지셔닝을 강화할 수 있는 시발점으로 여기고, 장기적인 관점에서 충성 고객을 확보하기 위한 다양한 활동을 전개할 예정인 만큼 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com