요거트월드, 두바이생딸기월드 2월 '요월데이' 할인 프로모션 진행

디저트카페 프랜차이즈 요거트월드가 오는 2월 2일 ‘요월데이’ 할인 프로모션을 진행한다.요월데이는 요거트월드가 매월 첫째 주 월요일마다 운영하는 정기 프로모션으로, 인기 메뉴를 50% 할인가에 제공해 고객들 사이에서 꾸준한 호응을 얻고 있는 인기 행사다. 이번 2월 요월데이에는 지난해 진행 당시 고객들의 앵콜 요청이 쇄도했던 겨울 시즌 한정 메뉴 ‘두바이생딸기월드’를 다시 한 번 선보인다.두바이생딸기월드는 요거트월드 두바이 시리즈 중 하나로, 헤이즐넛 카다이프와 코코볼, 제철 생딸기, 달콤한 초코팅을 한 번에 즐길 수 있는 메뉴다. 최근 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)로 주목받고 있는 카다이프를 토핑으로 활용해 바삭한 식감을 살리고, 신선한 생딸기와 초코 토핑으로 상큼하고 달콤함을 더한 것이 특징이다.요거트월드는 두쫀쿠 유행이 불기 이전부터 카다이프를 활용한 ‘두바이 시리즈’를 발 빠르게 선보이며 메뉴 라인업을 폭넓게 구축해 왔다. 두바이생딸기월드를 비롯해 두바이생초코월드, 두바이더블초코월드, 두바이초코폭탄, 두바이반반폭탄 등 헤이즐넛과 피스타치오 두 가지 맛의 카다이프를 활용한 다양한 메뉴를 꾸준히 선보이고 있다.요거트월드 관계자는 “지난해 2월 요월데이 이후 앵콜 요청이 이어져 이번 프로모션을 다시 한번 준비하게 됐다”며 “앞으로도 고객의 목소리와 트렌드를 반영한 메뉴를 합리적인 가격으로 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.한편, 이번 요월데이 프로모션은 매장별 100개 한정 수량으로 진행되며, 행사 진행 매장은 요거트월드 홈페이지 및 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com