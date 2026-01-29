요거트월드, 두바이생딸기월드 2월 '요월데이' 할인 프로모션 진행

요월데이는 요거트월드가 매월 첫째 주 월요일마다 운영하는 정기 프로모션으로, 인기 메뉴를 50% 할인가에 제공해 고객들 사이에서 꾸준한 호응을 얻고 있는 인기 행사다. 이번 2월 요월데이에는 지난해 진행 당시 고객들의 앵콜 요청이 쇄도했던 겨울 시즌 한정 메뉴 ‘두바이생딸기월드’를 다시 한 번 선보인다.
두바이생딸기월드는 요거트월드 두바이 시리즈 중 하나로, 헤이즐넛 카다이프와 코코볼, 제철 생딸기, 달콤한 초코팅을 한 번에 즐길 수 있는 메뉴다. 최근 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)로 주목받고 있는 카다이프를 토핑으로 활용해 바삭한 식감을 살리고, 신선한 생딸기와 초코 토핑으로 상큼하고 달콤함을 더한 것이 특징이다.
요거트월드는 두쫀쿠 유행이 불기 이전부터 카다이프를 활용한 ‘두바이 시리즈’를 발 빠르게 선보이며 메뉴 라인업을 폭넓게 구축해 왔다. 두바이생딸기월드를 비롯해 두바이생초코월드, 두바이더블초코월드, 두바이초코폭탄, 두바이반반폭탄 등 헤이즐넛과 피스타치오 두 가지 맛의 카다이프를 활용한 다양한 메뉴를 꾸준히 선보이고 있다.
요거트월드 관계자는 “지난해 2월 요월데이 이후 앵콜 요청이 이어져 이번 프로모션을 다시 한번 준비하게 됐다”며 “앞으로도 고객의 목소리와 트렌드를 반영한 메뉴를 합리적인 가격으로 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
한편, 이번 요월데이 프로모션은 매장별 100개 한정 수량으로 진행되며, 행사 진행 매장은 요거트월드 홈페이지 및 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
