에버켐텍, 대전방지 코팅제 ‘컨티머’ 앞세워 중국 프리미엄 ESD 시장 확대 나서

첨단 소재 전문기업 에버켐텍(대표이사 이성민)이 중국 현지 법인 활성화와 C&D(Connect & Development, 연계개발) 비즈니스 모델 도입을 골자로 하는 글로벌 성장 전략을 발표했다. 에버켐텍은 이번 전략을 통해 기존의 단순 소재 수출 방식을 넘어, 자사의 기술력이 적용된 ‘대전방지 코팅 트레이’를 직접 공급하는 방향으로 비즈니스 모델을 확장한다는 청사진을 제시했다.에버켐텍의 주력 제품인 대전방지 코팅제 ‘컨티머(Contimer)’는 우수한 대전방지 성능과 코팅 균일성, 내구성을 갖춘 고기능성 제품이다. 최근 글로벌 제조 환경의 변화 속에서도 에버켐텍은 차별화된 기술력으로 고품질을 선호하는 국내 기업들의 니즈를 충족시키며, 국내 시장 매출이 지속적으로 상승하는 견고한 성장세를 기록해왔다.에버켐텍은 국내에서의 레퍼런스와 기술력을 기반으로 중국 시장 진출 방식을 고도화한다는 방침이다. 최근 중국 제조 시장은 반도체 및 첨단 디스플레이 공정이 발전함에 따라 정전기 방지(ESD) 등 품질 기준이 강화되고 있다. 이에 에버켐텍은 중국 법인을 전진기지로 적극 활성화하여 현지 트렌드를 실시간으로 파악하고, 고객사와의 밀착 소통을 통해 시장 점유율을 빠르게 높일 계획이다.특히 주목할 점은 R&D 전략의 진화인 ‘C&D(Connect & Development)’ 모델 도입이다. 이는 내부 연구개발에만 머무르지 않고 기술을 외부와 연결하여 사업적 가치를 극대화하는 전략으로, 에버켐텍은 원천 소재 기술을 응용해 ‘코팅이 완료된 트레이(완제품)’를 공급하는 새로운 프로세스를 구축했다.이를 통해 소재 공급만으로는 해결하기 어려웠던 고객사의 공정 효율성 문제까지 해결하며, 단순 소재 기업에서 ‘토탈 솔루션 파트너’로 도약하겠다는 의지다. 에버켐텍은 고품질 코팅 트레이와 현지 법인의 영업력을 결합하여 프리미엄 대전방지 시장의 새로운 기준을 제시할 방침이다.에버켐텍 이성민 대표는 “국내 매출 성장을 통해 입증된 기술적 자산을 바탕으로 글로벌 비즈니스 모델을 한 단계 업그레이드했다”며, “중국 법인의 역할을 강화하고, 소재 기술을 완제품으로 연결하는 C&D 전략을 통해 글로벌 소재 부품 시장에서의 경쟁력을 극대화하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com