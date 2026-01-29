홈 한경BUSINESS [속보] 대법, 삼성전자 퇴직금 소송서 사측 승소 판결 파기환송 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601290372b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.29 10:40 수정2026.01.29 10:40 강홍민 기자 대법, 삼성전자 퇴직금 소송서 사측 승소 판결 파기환송강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “반도체 불장에 국회도 화답” 오늘 반도체특별법 처리 에버켐텍, 대전방지 코팅제 ‘컨티머’ 앞세워 중국 프리미엄 ESD 시장 확대 나서 요거트월드, 두바이생딸기월드 2월 '요월데이' 할인 프로모션 진행 결국 '한동훈 제명' 선택한 국민의힘···당 안팎 내홍 최고조 젝시믹스, 인니 매출 전년 대비 176% 증가