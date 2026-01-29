이날 서울경찰청 공공범죄수사대에 따르면 오전 9시 40분부터 쿠팡 본사 압수수색 진행 중이다.
김 의원은 쿠팡 경영진을 만나 쿠팡으로 이직한 자신의 전직 보좌진들에 대한 인사상 불이익을 청탁했다는 혐의를 받고 있다.
경찰은 앞서 지난 8일 박대준 전 쿠팡 대표를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 박 전 대표는 국회 국정감사를 앞둔 작년 9월 쿠팡 고위 임원진과 함께 서울 여의도 호텔에서 김 의원에게 고가의 점심식사를 접대한 인물로 지목됐다.
오찬 이후 해당 직원들이 해외 발령을 받거나 해고되는 등 인사상 불이익을 당하면서 김 의원의 전직 보좌진들에게 영향력을 행사해 압박했을 가능성이 제기됐다.
이후 전직 보좌진들은 김 의원의 각종 비위를 폭로했다.
김 의원은 이에 대해 “만남 당시 한 보좌진은 쿠팡에 입사하기도 전이었다”며 “제 전직 보좌진이 제 이름을 팔고 다닌다는 얘기가 있는데 앞으로 제 이름을 이용해서 대관 업무를 하지 못하도록 해달라고 요청했다”고 해명했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
