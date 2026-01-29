해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 31일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다./2025.12.31 사진=한경 임형택기자

경찰은 김병기(서울 동작갑) 의원의 업무방해 혐의와 관련해 29일 쿠팡 본사 등 2곳을 압수수색하며 강제수사에 착수했다.이날 서울경찰청 공공범죄수사대에 따르면 오전 9시 40분부터 쿠팡 본사 압수수색 진행 중이다.김 의원은 쿠팡 경영진을 만나 쿠팡으로 이직한 자신의 전직 보좌진들에 대한 인사상 불이익을 청탁했다는 혐의를 받고 있다.경찰은 앞서 지난 8일 박대준 전 쿠팡 대표를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 박 전 대표는 국회 국정감사를 앞둔 작년 9월 쿠팡 고위 임원진과 함께 서울 여의도 호텔에서 김 의원에게 고가의 점심식사를 접대한 인물로 지목됐다.오찬 이후 해당 직원들이 해외 발령을 받거나 해고되는 등 인사상 불이익을 당하면서 김 의원의 전직 보좌진들에게 영향력을 행사해 압박했을 가능성이 제기됐다.이후 전직 보좌진들은 김 의원의 각종 비위를 폭로했다.김 의원은 이에 대해 “만남 당시 한 보좌진은 쿠팡에 입사하기도 전이었다”며 “제 전직 보좌진이 제 이름을 팔고 다닌다는 얘기가 있는데 앞으로 제 이름을 이용해서 대관 업무를 하지 못하도록 해달라고 요청했다”고 해명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com