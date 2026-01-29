홈 한경BUSINESS [속보] 삼성전자 창사 이래 첫 과반 노조 탄생 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601290840b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.29 13:14 수정2026.01.29 13:14 강홍민 기자 한경DB삼성전자 창사 이래 첫 과반 노조 탄생강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 한국인도 같이 출제한 “세상에서 가장 어려운 시험문제”…AI가 풀어보니 작년 미국 전기차 줄고, 하이브리드차 늘었다...IRA 종료가 타격 함영주 하나금융 회장, 8년 재판 종지부…회장직 유지 “더 갈까” 모건스탠리 올해 코스피 전망 들어보니 [속보] 국민 둘 중 한 명 "한동훈 제명해야"