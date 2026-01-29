시너지코리아, ‘수익 0.5% 적립’으로 19년째 나눔 실천… 누적 후원금 12억 원 달성

시너지월드와이드코리아(이하 시너지코리아)의 사회공헌 활동이 기업 구성원의 자발적 참여를 바탕으로 19년째 흔들림 없이 이어지고 있다. 시너지코리아는 임직원과 회원들이 매월 수익의 0.5%를 기부금으로 적립해 운영하는 자체 후원 재단 ‘임팩트 파운데이션’을 통해 지속 가능한 ESG 경영을 몸소 실천하는 중이다.이러한 참여형 기부 문화는 단순한 기업 차원의 일회성 후원을 넘어, 나눔의 가치를 공유하는 시너지코리아만의 독보적인 조직 문화로 확고히 자리 잡았다. 2008년 임팩트 파운데이션(구 레가시 파운데이션) 설립과 함께 초록우산어린이재단과 맺은 후원 협약은 올해로 19년 파트너십을 맞이했다. 현재까지 전달된 누적 후원금은 약 12억 원에 이르며, 중증장애아동 및 저소득가정 아동 약 5,500명을 지원했다.한편, 시너지코리아의 사회공헌 활동은 전신인 네이처스선샤인 코리아의 1997년 ‘나눔의 집’ 후원을 시작으로, 올해로 30년째 지속되고 있다.임팩트 파운데이션의 진정성은 2025년 한 해 동안 전개된 다양한 지원 사업에서 고스란히 드러났다. 시너지코리아는 지난 해 9천만 원의 기금을 투입해 아동들의 일상에 실질적인 변화를 이끌어내는 데 집중했다. 특히 설과 추석 명절에는 부모의 보살핌이 필요한 보호대상 아동들을 위해 풍성한 상차림을 지원하며 가족의 온기를 전했다.또한 중증 장애 아동 시설인 한사랑마을의 노후된 거주 환경을 개선하여 아이들에게 안전하고 쾌적한 보금자리를 제공하는 한편, 연말에는 한사랑장애영아원에 김장김치를 지원하고 ‘산타원정대’ 활동을 통해 중증 장애 아동들에게 따뜻한 선물과 추억을 선사했다.아동들의 미래를 위한 정서적 지원도 잊지 않았다. 보호대상 아동들을 대상으로 진로 체험 활동과 가족 여행 기회를 마련해 넓은 세상을 경험하도록 도왔으며, 돌봄이나 의료 서비스가 필요한 사각지대 아동들에게 맞춤형 지원을 실시하며 건강한 성장을 견인했다.시너지코리아 관계자는 “우리의 후원은 단순한 물질적 전달을 넘어 아이들이 사회의 건강한 구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 생활의 동반자 역할을 지향한다”며 “오랜 기간 초록우산어린이재단과 쌓아온 신뢰를 바탕으로, 기업의 핵심 가치인 건강이 아이들의 삶 전반에 뿌리내릴 수 있도록 지속 가능한 사회공헌 모델을 더욱 발전시켜 나갈 것”이라고 전했다.시너지월드와이드는 1972년 설립된 세계 최초의 허브 캡슐화 기업 네이처스 선샤인의 50년 제품력을 계승한 글로벌 건강식품 전문기업이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com