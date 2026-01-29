한동훈 전 국민의힘 대표(뉴스1)

한동훈 전 국민의힘 대표 제명을 찬성한다는 의견이 47.7%라는 여론조사 결과가 29일 나왔다.미디어토마토가 지난 27일부터 28일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1035명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 47.7%는 "제명해야 한다"고 답했다. "제명해선 안 된다"는 응답은 36.5%, '잘 모르겠다'는 15.8%였다.연령별로 보면 20대와 4050세대에서 제명 찬성 의견이 높았다. 연령별로 보면 20대에서 제명 찬성 53.4%, 반대는 32.1%를 기록했다. 40대에서는 찬성 48.6%, 반대 34.4%, 50대 찬성 59.2%, 반대 30.4%로 나타났다.지역별 조사에서는 영남을 비롯해 수도권과 충청에서 제명 찬성이 높았다. 서울 찬성 50.0%·반대 37.2%, 경기·인천 찬성 48.2%·반대 34.9%, 대전·충청·세종 찬성 49.1%·반대 34.7%로 나타났다. 대구·경북(TK) 찬성 51.5%·반대 38.9%, 부산·울산·경남(PK) 찬성 48.9%·반대 29.7%로 찬반온도차를 보였다.한편 이번 조사의 표본오차는 95%, 신뢰수준 ±3.0%포인트, ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 3.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com