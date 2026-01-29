사진=연합뉴스

모건스탠리가 올해 말 코스피 목표치를 기존 4500에서 5200으로 올렸다.29일 금융투자업계에 따르면 석준 모건스탠리 연구원은 지난 25일 발간한 보고서 ‘현기증 아니면 더 갈까?’에서 코스피 목표치를 5200으로 조정했다.그는 단기적으로는 조정 가능성을 언급하면서도 중장기 흐름에서는 강세 시나리오에 더 무게를 뒀다.석 연구원은 “코스피는 단기 조정(breather)을 겪을 가능성이 있다”며 “지정학적 리스크와 외환 및 금리 흐름 같은 금융 시장 관점에서 수많은 불확실성이 혼재돼 있기 때문”이라고 진단했다.다만 이러한 조정이 크거나 장기화 되지는 않을 것 으로 내다봤다.그 근거로는 방산 업종을 중심으로 한 시가총액 확대와 자본 시장 개혁을 추진하려는 정부의 강한 정책 의지를 꼽았다. 정책 모멘텀이 기업 가치 재평가로 이어질 수 있다는 판단이다.모건스탠리는 특히 약세보다 강세 시나리오에 무게를 두며 강세장이 올해 하반기보다 상반기에 먼저 나타날 가능성이 크다고 분석했다.이에 따라 코스피 등락 범위를 4200에서 최대 6000까지 제시했다.업종별로는 IT와 산업재, 자동차, 금융을 비중 확대 업종으로 추천했다. 금융 중에서는 증권주를 가장 선호한다고 밝혔다.증시 활황 국면에서 거래 대금 증가와 실적 개선이 동시에 나타날 수 있다는 이유에서다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com