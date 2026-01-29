사진=토스

토스(운영사 비바리퍼블리카)는 얼굴 인식 기반 결제 서비스 페이스페이의 누적 가입자 수가 200만명을 넘어섰다고 29일 밝혔다.이는 지난해 9월 정식 출시 이후 약 5개월 만의 기록이자 누적 가입자 100만 명을 돌파한 지 두 달 반 만의 성과다. 정식 출시 직후 같은 기간 동안 60만 명이 유입되었던 것과 비교하면 최근 성장세가 더욱 확대된 것이다. 단순 계산하면 하루 평균 1만 3000명 이상으로 약 7초마다 1명이 새로 가입한 것으로 볼 수 있다고 회사 측은 설명했다.실사용도 늘어나고 있다. 페이스페이의 지난달(2025년 12월) 월간 활성 이용자 수(MAU)는 전월 대비 180% 이상 증가했다.서비스 충성도가 높은 ‘헤비 유저’층도 빠르게 형성되고 있다. 가장 활발하게 페이스페이를 사용한 고객은 실결제일 기준 하루 평균 8.08회 결제했으며 지금까지 누적 300회 이상 결제한 것으로 집계됐다. 카페, 식당, 편의점 등 다양한 일상 공간에서 반복 사용되며 생활 밀착형 결제 수단으로 정착하고 있음을 보여준다고 회사 측은 전했다.토스 관계자는 “이번 성과는 결제 과정을 최소화한 편의성과 검증된 보안 인프라가 맞물린 결과로 분석된다”면서 “별도의 기기 없이 단말기를 바라보는 것만으로 1초 이내에 결제가 완료되는 사용자 경험(UX)이 편의성을 중시하는 소비자 니즈에 부합한 것 같다”고 말했다.또 “개인정보보호위원회의 ‘사전적정성 검토’ 통과와 위변조 방지 기술(Liveness) 탑재 등 토스가 구축한 보안 체계가 서비스 도입의 심리적 장벽을 낮추는 데 기여한 것으로 보인다”고 덧붙였다.김태림 기자 tae@hankyung.com