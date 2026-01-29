삼성전자 서초사옥. 사진=임형택 한국경제신문 기자

계열사 합산 시가총액 100조원 넘는 주요 그룹 현황. 자료=한국CXO연구소

서울 장교동 한화그룹 사옥. 사진=한화

이재용 삼성전자 회장 주식평가액(2026년 1월 28일 종가 기준) 현황. 자료=한국CXO연구소

이달 27일 국내 주식시장이 또 하나의 이정표를 세웠다. 코스피 지수가 종가 기준 5000을 처음 돌파한 데 이어 코스닥 지수도 1000선을 동시에 넘어섰다.이재명 정부 출범 이후 국내 증시는 연일 사상 최고치를 경신하는 흐름을 이어가고 있다.이 같은 주가 급등세 속에 국내 30대 그룹의 시가총액도 불과 8개월 만에 두 배 이상 불어났다.29일 기업분석 전문기관 한국CXO연구소가 발표한 '국내 30대 그룹 시총 변동 분석'에 따르면, 30대 그룹 전체 시총은 지난해 6월 4일 1680조원에서 올해 1월 27일 3404조원으로 늘었다.238일 만에 증가한 시총만 1724조원, 상승률은 102.6%에 달했다.그룹별로 보면 삼성의 변화가 가장 두드러졌다. 삼성그룹 상장사 시총은 지난해 6월 592조원에서 이달 27일 1368조원으로 늘며 국내 그룹 가운데 유일하게 '시총 1000조 클럽'에 이름을 올렸다.SK그룹은 238조원에서 732조원으로 증가했고, 현대차(291조원), LG(184조원), HD현대(160조원)도 '시총 100조 클럽'을 유지했다.한화는 같은 기간 95조원에서 150조원으로 늘며 처음으로 100조원대를 넘어섰다.시총 증가액 기준으로도 삼성(775조원 증가)이 1위였고, SK(493조원), 현대차(141조원)가 뒤를 이었다. 한화·HD현대·LG는 각각 50조원 이상 시총이 늘었다.증가율에서는 SK그룹이 가장 가팔랐다. SK 시총은 8개월 새 206.8% 급증했다.삼성은 131%, 두산(97.9%), 미래에셋(95.2%), 현대차(95%) 순이었다.반면 HMM은 본사 이전 논란 속에 시총이 23조원에서 19조원으로 17.8% 감소했다. SM, DL, 한진, HDC도 10% 이상 시총이 줄었다.30대 그룹 소속 250개 종목 중 183개는 시총이 늘었지만 67개는 감소했다.단일 종목 가운데서는 SK스퀘어와 SK하이닉스가 각각 시총 증가율 278%, 267.8%로 1·2위를 차지했다.한국CXO연구소 오일선 연구소장은 "국내 상장사 수는 이달 기준 2890곳에 달하지만, 이 가운데 9%에도 못 미치는 30대 그룹 소속 250여 개 종목이 전체 시가총액의 70% 이상을 차지하고 있다"며 "올해 중 상장 종목 수가 3000곳을 넘어설 가능성이 큰 만큼, 대형주 중심으로 쏠린 시총 구조를 어떻게 보다 다양한 종목으로 분산시킬 것인지는 시장의 중장기 과제로 남았다"고 말했다.한편, 이 같은 주가 급등은 총수들의 주식재산에도 반영됐다.지난 28일 기준 이재용 삼성전자 회장의 주식평가액이 32조 26억원으로 집계됐다. 이 회장의 주식재산은 지난 21일 처음으로 30조원을 넘어선 이후 불과 5거래일 만에 32조원대에 진입했다.정의선 현대차그룹 회장의 주식평가액은 8조 5045억원으로 집계됐다. 지난해 6월 4일(3조 7016억원) 대비 129.8% 증가한 수치다.최태원 SK그룹 회장은 3조 9689억원으로 같은 기간 68.9% 늘었고, 구광모 LG그룹 회장은 2조 3611억원으로 23.8% 증가했다.연구소는 향후 현대차그룹의 미국 자회사 보스톤다이내믹스가 상장될 경우, 국내 주식부자 순위가 이재용 회장과 정의선 회장 간 양강 구도로 재편될 가능성이 있을 것으로 전망했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com