홈 한경BUSINESS [속보] 美 기준금리 ‘3.5~3.75%’ 동결 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601299408b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.29 04:03 수정2026.01.29 04:03 정채희 기자 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 미래에셋생명, 자사주 1600만주 소각 기아, 미 관세 '직격탄'...최대 매출에도 영업이익 28.3%↓ 장동혁 "한동훈 제명? 절차 따라 진행될 것" 열 받으면 항공권부터… MZ의 ‘분노 예약’ 확산 "TSMC 제친 꿈의 영업이익률" SK하이닉스, 작년 영업익 47조2063억원