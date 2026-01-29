청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정 지지율이 57.6%라는 여론조사 결과가 29일 나왔다.미디어토마토가 지난 27일부터 28일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1035명을 대상으로 실시된 이번 조사에서 이 대통령의 국정 운영 긍정 평가가 57.6%('매우 잘하고 있다' 43.0%, '대체로 잘하고 있다' 14.6%)로 집계됐다. 부정 평가는 38.8%('매우 못하고 있다' 27.2%, '대체로 못하고 있다' 11.6%), '잘 모르겠다'는 3.7%다.2주 전과 비교해 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가는 61.5%에서 57.6%로 3.9%포인트(p) 줄었고, 부정 평가는 33.3%에서 38.8%로 5.5%p 늘었다.20·30대에서는 긍정부정 여론이 팽팽했다. 20대 긍정 46.4%, 부정 48.7%, 30대 긍정 48.0%, 부정 51.1%로 집계됐다.반면 40대에서는 긍정이 63.6%, 부정은 34.4%로 나타났다. 50대 역시 긍정여론(69.2%)이 월등히 높았다.한편 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%p, ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 3.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com