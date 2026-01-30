오세훈 서울시장이 22일 오전 서울 용산구 용산전자상가 인근 선인상가를 방문해 상가 소유자, 상인 및 지역주민 등과의 간담회를 갖고 있다. 2026.1.22/뉴스1

오세훈 서울시장이 장동혁 국민의힘 대표를 작심비판했다.30일 오 시장의 SNS에 따르면 그는 “대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 “국민의힘이 하나 되어 당당히 다시 일어서기를 간절히 바라고 있는 국민들의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다”고 지적했다.이어 “장동혁 대표는 국민의힘을 이끌 자격이 없다”며 “당 대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것”이라고 밝혔다.오 시장은 “이것이 나라와 국민을 위한 결단입니까?”이라며 “국민께 사랑을 받고자 하는 정당이라면 결코 있을 수 없는 결정”이라고 말했다.특히 그는 “오늘의 이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고 밖에 볼 수 없다”며 “당을 오랫동안 지켜온 사람으로서 저 또한 윤석열, 한동훈 두 사람의 갈등 이후 우리 당이 악몽 같은 일을 겪으며 탄핵이라는 비극까지 경험해야 했던 것을 생각하면 통탄하지 않을 수 없다”는 소회를 드러냈다.오 시장은 “우리 당은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다”며 “거대 권력에 맞서 싸울 수 있는 야당의 유일한 힘은 국민이 주시는 명분에서 나온다”고 강조했다.또 “우리 당 스스로 고립되어 무너지는 모습을 보이면서 무슨 명분으로 국민들의 선택을 바랄 수 있겠냐”며 “이재명 정권의 독선과 야욕이 이 나라를 집어삼킬 때 우리가 무슨 힘으로 국민을 대신해 싸우겠노라고 말할 수 있느냐”고 말했다.그는 “정치는 국민의 온도에서 국민의 언어로 말할 수 있을 때 힘을 얻을 수 있다”며 “다시 굳건히 일어나 절망하는 국민과 지지자들의 마음을 단단히 세우고 힘차게 미래로 향해 나아가야 할 때 장동혁 대표는 우리 당의 날개를 꺾어버리는 처참한 결정을 했다”고 비판했다.이어 “장동혁 대표는 물러나라”며 “절체절명 위기 속 대한민국의 제1야당의 대표 자리에 있을 자격이 없다”고 몰아세웠다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com