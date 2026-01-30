사진=연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 한국을 다시 환율관찰대상국으로 지정했다.29일(현지 시간) 미국 재무부가 발표한 ‘미국 주요 무역 파트너국 거시경제·환율 정책’ 보고서에서 한국을 포함해 중국·일본·대만·태국·싱가포르·베트남·독일·아일랜드·스위스를 환율관찰대상국으로 분류했다고 밝혔다.한국은 2023년 하반기 약 7년 만에 환율관찰대상국에서 제외됐지만 2024년 11월 재지정된 이후 2025년 6월과 이번 발표까지 3회 연속 명단에 올랐다.미국은 교역 규모 상위 20개국을 대상으로 대미 무역흑자, 경상수지 흑자, 외환시장 개입 여부 등 3가지 기준을 평가해 환율조작국 또는 환율관찰대상국으로 지정한다.재무부에 따르면 한국은 대비 상품·서비스 무역흑자와 경상수지 흑자 비율이 기준치를 상회했다.보고서는 “한국의 경상수지 흑자는 2025년 6월까지 4개 분기 누적 기준 GDP 대비 5.9%를 기록했으며 대미 상품·서비스 무역흑자는 520억 달러에 달해 팬데믹 이전 최고치였던 2016년 180억 달러를 2배 이상 넘었다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com