29일(현지 시간) 미국 재무부가 발표한 ‘미국 주요 무역 파트너국 거시경제·환율 정책’ 보고서에서 한국을 포함해 중국·일본·대만·태국·싱가포르·베트남·독일·아일랜드·스위스를 환율관찰대상국으로 분류했다고 밝혔다.
한국은 2023년 하반기 약 7년 만에 환율관찰대상국에서 제외됐지만 2024년 11월 재지정된 이후 2025년 6월과 이번 발표까지 3회 연속 명단에 올랐다.
미국은 교역 규모 상위 20개국을 대상으로 대미 무역흑자, 경상수지 흑자, 외환시장 개입 여부 등 3가지 기준을 평가해 환율조작국 또는 환율관찰대상국으로 지정한다.
재무부에 따르면 한국은 대비 상품·서비스 무역흑자와 경상수지 흑자 비율이 기준치를 상회했다.
보고서는 “한국의 경상수지 흑자는 2025년 6월까지 4개 분기 누적 기준 GDP 대비 5.9%를 기록했으며 대미 상품·서비스 무역흑자는 520억 달러에 달해 팬데믹 이전 최고치였던 2016년 180억 달러를 2배 이상 넘었다”고 밝혔다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지