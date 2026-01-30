사진=연합뉴스

삼성증권이 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 목표주가를 불과 사흘만에 다시 상향 조정했다.30일 삼성증권은 삼성전자의 목표주가를 23만 원, SK하이닉스는 130만 원으로 각각 제시하며 두 종목에 대한 투자 의견 ‘매수’를 유지했다고 밝혔다.삼성증권은 지난 27일에도 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 20만 원과 95만 원으로 올려잡은 바 있다.짧은 기간 내 추가 상향은 메모리 반도체 업황 개선 속도가 예상보다 빠르다는 판단이 반영된 결과로 풀이된다.이종욱 테크팀장은 삼성전자의 2026년 연간 영업이익을 161조 원, 2026년 1분기 영업이익을 29조 4000억 원으로 추정했다.그는 “이익 전망 상향과 함께 자기자본이익률(ROE)이 26%까지 상승할 것”이라며 “그간 동사의 할인 요소였던 고대역폭메모리(HBM) 사업 부진과 D램 이익률 격차가 해소되고 있다”고 설명했다.SK하이닉스에 대해서도 긍정적인 평가를 내놨다.삼성증원은 SK하이닉스의 2026년 연간 영업이익을 135조원, 1분기 영업이익이 25조2000억원으로 전망했다.이 팀장은 “전 제품군 수익성이 큰 폭으로 개선되고 있고 사실상 출하량 성장 없이 영업 레버리지 효과가 나타나고 있다”고 분석했다.특히 SK하이닉스의 2025년 4분기 영업이익이 19조2000억원으로 기존 추정치를 11% 웃돈 점과 14조3000억원 규모의 주주 환원 패키지 발표를 주목할 만한 대목으로 꼽았다.이 팀장은 “2026년 말 주주환원 재원은 약 29조 원에 이른다”며 “주주환원이 더 의미 있게 확대될 것”이라고 전망했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com