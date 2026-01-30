대통령실사진기자단

이재명 대통령의 국정 지지율이 60%라는 여론조사 결과가 30일 나왔다.한국갤럽이 27일부터 29일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1,001명에게 이재명 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지 물은 결과 이같이 나타났다. 부정평ㄱ는 29%, 10%는 의견을 유보했다.이 대통령이 '잘하고 있다'는 평가는 더불어민주당 지지층(95%), 성향 진보층(87%), '잘못한다'는 국민의힘 지지층(68%)과 보수층(52%)에 많았다. 중도층은 65%가 긍정적, 25%가 부정적으로 봤다.연령별로 보면 40·50대에서 긍정률 70%대, 30대와 60대에서 60% 내외, 20대와 70대 이상에서 40%대다.대통령 직무 수행 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과, '경제/민생'(19%), '외교'(17%), '소통'(9%), '전반적으로 잘한다'(8%), '직무 능력/유능함'(6%), '주가 상승'(5%), '추진력/실행력/속도감'(4%), '서민 정책/복지'(3%) 순으로 나타났다.부정 평가 이유로는 '경제/민생'(21%), '외교'(8%), '전반적으로 잘못한다', '도덕성 문제/본인 재판 회피', '독재/독단', '부동산 정책'(이상 5%), '인사(人事)'(4%), '친중 정책', '진실하지 않음/거짓말'(이상 3%) 등을 이유로 들었다.한편 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출, 전화조사원 인터뷰(CATI)로 표본오차 ±3.1%포인트(95% 신뢰수준), 응답률 11.6%다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com