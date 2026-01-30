월급 올라도 안 간다… Z세대, 공무원 외면

채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 1,778명을 대상으로 공무원 처우 개선에 대해 대한 인식을 조사한 결과, 응답자의 62%가 ‘긍정적’이라고 답했다. ‘별 생각 없다’는 응답은 32%, ‘부정적’이라는 답변은 6%에 그쳤다.
다만 처우 개선에 대한 긍정적 평가가 실제 공무원 준비 의향으로 이어지지는 않았다. 공무원 시험 준비 의향을 묻는 질문에는 응답자의 82%가 ‘의향이 없다’고 답했으며, ‘준비할 의향이 있다’는 응답은 18%에 불과했다.
공무원 시험을 준비하지 않겠다고 답한 이유로는 ‘낮은 연봉’이 40%로 가장 많았다. 이어 △성향에 안 맞아서(23%) △준비 기간 부담(22%) △보수적인 문화(6%) △성장 및 커리어 정체(4%) △근무 환경 열악(4%) 순으로 나타났다.
준비할 의향이 있다고 답한 응답자들은 ‘안정성(정년 보장)’을 28%로 가장 많이 꼽았다. 이어 △사기업 취업난(23%) △공무원 보수(20%) △성향과 잘 맞아서(16%) △근무 환경 개선(9%) △주변 추천(3%) 순이었다.
공무원 도전 의향이 생기는 연봉 수준으로는, ‘4,000~4,500만 원(23%)’이 가장 많았으며, △3,500~4,000만 원(22%) △5,500만 원 이상(20%) △4,500~5,000만 원(14%) △3,500만 원 이하(12%) △5,000~5,500만 원(9%) 순으로 집계됐다.
진학사 캐치 김정현 본부장은 “공무원 처우 개선에 대한 긍정적 반응은 분명하지만, 제도가 좋아지는 것과 그 길을 선택하는 것은 다른 의미”라며 “Z세대는 안정성만으로 움직이기보다 연봉이나 커리어 확장, 준비 기간 등 종합적으로 고려하는 경향이 강하다”고 말했다.
실제 공직에 입문한 젊은 공무원들 사이에서도 경직된 조직 문화와 과중한 업무, 낮은 보수에 대한 불만으로 관가를 떠나는 사례가 늘고 있다.
공무원연금공단에 따르면, 임용 후 5년 이내에 퇴직한 신규 공무원 수는 2019년 6663명에서 2024년 1만2263명으로 5년 만에 두 배 가까이 증가했다.
특히 저연차 MZ세대 공무원의 이탈은 1~2년 차에서 두드러졌다. 임용 1년 미만 퇴직자는 같은 기간 2019년 1769명에서 2024년 2418명으로 늘었고, 임용 2년만에 공직을 떠난 공무원도 806명에서 2362명으로 크게 증가했다.
