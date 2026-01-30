사진=연합뉴스

‘디지털 금’으로 불려온 비트코인이 최근 급락하며 힘을 못쓰고 있다.글로벌 금융 시장이 불안해질수록 비트코인은 위험 자산으로 분류되는 흐름이 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.30일 기준 비트코인 가격은 8만4564달러로 지난해 1월 30일 10만3709달러 대비 약 19% 하락했다. 이날 이더리움은 1.38%, 솔라나는 1.77%, 리플은 0.79% 각각 하락하는 등 주요 알트코인들도 동반 약세를 보이고 있다.비트코인은 최근 글로벌 금융시장이 흔들리는 과정에서 직격탄을 맞았다.마이크로소프트(MS) 등 미국 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 과잉 투자 우려가 확산되면서 위험 자산 전반에 매도 압력이 커졌고 비트코인도 급락했다.가격은 한때 8만4000달러 선을 위협하며 뚜렷한 회복력을 보이지 못하는 상태다.비트코인 전망을 두고 기술적 지지선이 무너질 경우 7만달러 선까지 추가 하락할 수 있다는 경고가 나오는 반면 최근 조정을 저점으로 저가 매수세 유입에 따른 반등 가능성이 공존한다.한편 국제 금값은 29일(현지 시각) 사상 처음으로 온스당 5500달러선을 넘어섰다.지정학적 긴장과 미국 재정 불안, 달러 가치 변동성 등이 겹치며 상승 흐름을 이어가고 있다.중앙은행과 기관투자가들의 금 매입이 지속되면서 금은 인플레이션과 금융 위기 국면에서 가치 저장 수단이라는 역할을 재확인하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com