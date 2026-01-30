사진=연합뉴스

스타벅스 코리아가 가습기 2종을 자발적 리콜한다고 밝혔다.30일 스타벅스 코리아는 지난해 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공한 가습기 2종에 대해 자발적 리콜을 실시한다고 밝혔다.리콜 대상은 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 e-프리퀀시를 통해 증정된 가습기 전량이다. 총 39만 3548개다. 스타벅스는 해당 제품을 보유한 고객에게 즉시 사용을 중단해 달라고 당부했다.스타벅스는 30일 “해당 가습기에서 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따라 고객 안전을 최우선으로 고려해 선제적으로 자발적 리콜을 결정했다”며 “‘제품안전기본법’에 따라 국가기술표준원에 보고했으며, 현재 리콜 절차를 협의중이다”고 밝혔다.가습기 2종은 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법’에 따라 KC 인증을 받은 배터리를 사용한 제품이다. 스타벅스는 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 해당 조사는 공급사인 한일전기와 함께 관계 기관과 협력해 진행중이다. 스타벅스는 조사 결과와 관계없이 고객 안전을 고려해서 리콜을 먼저 시행한다.자발적 리콜은 2월 2일 오후 2시부터 시작된다. 2월 2일 오후 2시부터 스타벅스 애플리케이션을 통해 택배 수거 신청이 가능하다. 매장으로 방문해 회수하는 방식도 있다. 해당 방식은 2월 초 앱과 공식 홈페이지를 통해 별도로 안내될 예정이다. 가습기를 반납하는 고객들은 스타벅스 모바일 카드 3만원권을 온라인으로 지급받게 된다.스타벅스는 지난 2022년 ‘서머 캐리백’ 107만 9110개를 전량 리콜한 적이 있다. 서머 캐리백에서 1급 발암물질인 폼알데하이드 성분이 검출됐기 때문이다. 당시에는 리콜할 경우, 회수 제품 1개당 음료쿠폰 3개를 지급했다. e-프리퀀시 적립으로 수령한 경우는 음료쿠폰 3개와 3만원 상당의 스타벅스 상품권을 제공했다.스타벅스 관계자는 “이번 일로 스타벅스를 이용하시는 고객님들께 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 사과드리며, 앞으로도 고객 신뢰에 부합하도록 최선의 노력을 다하겠다.”고 밝혔다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com