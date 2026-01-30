기증자 윤태일 씨 가족 [한국장기조직기증원 제공]

럭비 국가대표로 아시안게임에서 동메달을 목에 건 윤태일(42)씨가 장기 기증으로 4명을 살리고 생을 마감했다.30일 한국장기조직기증원에 따르면 윤 씨는 이달 14일 부산대학교병원에서 뇌사 장기 기증으로 심장과 간, 양쪽 신장을 기증했다. 인체 조직도 함께 나눠 100여명의 환자에게 장애를 극복할 희망을 선물했다.윤 씨는 앞서 이달 8일 퇴근길에 불법 유턴 차량과 부딪쳐 심정지 상태가 됐다. 병원으로 이송돼 치료받았지만, 끝내 의식을 되찾지는 못했다.윤 씨는 사고가 나기 얼마 전 가족들과 미국 의학 드라마를 보면서 삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살린다는 게 좋은 일 같다고 가족들에게 전했다고 한다. 가족들은 윤 씨의 뜻에 따라 뛰기 좋아하던 윤 씨 몫만큼 누군가가 운동장을 달릴 수 있겠다며 기증에 동의했다.경북 영주시에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 윤 씨는 평소 흠모했던 여섯 살 위 형을 따라 중학생 때부터 럭비를 배우기 시작했다. 이후 연세대 럭비부에서 활약을 이어가던 윤 씨는 이후 국가대표로 선발됐고, 2010년 광저우, 2014년 인천 아시안게임에서 2회 연달아 동메달을 획득했다.윤 씨는 이 공로로 2016년에 체육 발전 유공자 체육 포장도 수상했다.유족에 따르면 윤 씨는 밝고 활동적인 성격으로, 모든 생활이 딸과 럭비에 집중될 정도로 가족과 럭비를 사랑했다. 삼성중공업 럭비단이 해체된 뒤 모회사에서 일을 시작했고, 회사 생활을 하면서도 재능 기부로 한국해양대학교 럭비부 코치로 10년 넘게 활동했다.윤 씨의 아내 김미진 씨는 "여보. 마지막 모습까지 멋있고 대단한 사람이었어. 가족으로 함께 한 모든 순간이 고마워. 우리가 사랑으로 키운 지수 잘 돌볼 테니 걱정하지 말고 하늘에서 편히 잘 지내. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com