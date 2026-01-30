30일 한국장기조직기증원에 따르면 윤 씨는 이달 14일 부산대학교병원에서 뇌사 장기 기증으로 심장과 간, 양쪽 신장을 기증했다. 인체 조직도 함께 나눠 100여명의 환자에게 장애를 극복할 희망을 선물했다.
윤 씨는 앞서 이달 8일 퇴근길에 불법 유턴 차량과 부딪쳐 심정지 상태가 됐다. 병원으로 이송돼 치료받았지만, 끝내 의식을 되찾지는 못했다.
윤 씨는 사고가 나기 얼마 전 가족들과 미국 의학 드라마를 보면서 삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살린다는 게 좋은 일 같다고 가족들에게 전했다고 한다. 가족들은 윤 씨의 뜻에 따라 뛰기 좋아하던 윤 씨 몫만큼 누군가가 운동장을 달릴 수 있겠다며 기증에 동의했다. 경북 영주시에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 윤 씨는 평소 흠모했던 여섯 살 위 형을 따라 중학생 때부터 럭비를 배우기 시작했다. 이후 연세대 럭비부에서 활약을 이어가던 윤 씨는 이후 국가대표로 선발됐고, 2010년 광저우, 2014년 인천 아시안게임에서 2회 연달아 동메달을 획득했다.
윤 씨는 이 공로로 2016년에 체육 발전 유공자 체육 포장도 수상했다.
유족에 따르면 윤 씨는 밝고 활동적인 성격으로, 모든 생활이 딸과 럭비에 집중될 정도로 가족과 럭비를 사랑했다. 삼성중공업 럭비단이 해체된 뒤 모회사에서 일을 시작했고, 회사 생활을 하면서도 재능 기부로 한국해양대학교 럭비부 코치로 10년 넘게 활동했다.
윤 씨의 아내 김미진 씨는 "여보. 마지막 모습까지 멋있고 대단한 사람이었어. 가족으로 함께 한 모든 순간이 고마워. 우리가 사랑으로 키운 지수 잘 돌볼 테니 걱정하지 말고 하늘에서 편히 잘 지내. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
