MZ 정신건강 ‘빨간불’… 멘탈 케어 시장 커진다

전 세계 젊은 세대의 정신 건강 지표가 뚜렷한 악화 흐름을 보이면서, 자신의 심리를 적극적으로 관리하는 이른바 ‘멘탈 케어’ 움직임이 확산하고 있다. 이에 따라 정신 건강 관련 서비스와 시장 역시 빠르게 성장하는 모습이다.지난달 갤럽 미국 의료 센터가 웨스트헬스와 공동으로 발표한 연구 결과에 따르면, 미국인의 정신 건강에 대한 자가 평가 지표가 20년 사이 최저 수준으로 떨어졌다. 자신의 정신 건강을 ‘훌륭하다’고 평가한 미국 성인의 비율은 사상 처음 30% 아래로 하락했다. 코로나19 팬데믹 이전인 약 6년 전에는 같은 조사에서 약 43%가 자신의 정신 건강을 ‘아주 좋다’고 평가한 바 있다.현재 자신의 정신 건강이 ‘아주 좋다’고 응답한 비율은 29%, ‘좋다’는 응답은 43%로, 긍정 평가 비율은 총 72%다. 이는 이전 조사 대비 3%P 낮아진 수치다. 2001년부터 2019년까지는 매년 42% 이상이 정신 건강 상태를 ‘아주 좋다’고 평가했지만, 팬데믹 발생 8개월 후인 2020년 11월 동일 조사에서는 이 비율이 34%로 9%P 급감했다.특히 정신 건강 악화는 MZ세대에서 두드러졌다. 지난 6년간 MZ세대 성인 중 자신의 정신 건강 상태가 ‘아주 좋다’고 응답한 비율은 약 15%P 감소했다. 이는 X세대(11%P 감소), 베이비움 세대(8%P 감소)와 사일런트 세대(3%P 감소)보다 큰 감소폭이다.학력별로 보면 대학 졸업자의 정신 건강 평가 점수는 2014~2019년 대비 17점 하락했으며, 대학 학위가 없는 집단 역시 10점 낮아졌다. 과거에는 대학 졸업자의 정신 건강 평가 점수가 비졸업생보다 훨씬 높았지만, 최근 몇 년 사이 두 집단 간 격차는 거의 사라졌다. 성별로는 남성과 여성의 하락폭 모두 비슷한 수준이었다.정신 건강 악화와 함께 관련 도움을 찾는 움직임도 늘고 있다. 미국 성인의 24%는 지난 1년 간 정신 건강 전문가를 방문했다고 답했으며, 이 가운데 8%는 10회 이상 상담을 받았다. 미국 성인의 평균 정신 상담 횟수는 3.2회로, 2001년(1.1회), 2004년(1.5회) 대비 크게 증가했다.이 역시 젊은 세대의 비중이 높았다. Z세대 성인의 36%, 밀레니얼 세대의 29%가 정신 건강 전문가의 도움을 받았다고 답한 반면 X세대는 22%, 베이비붐 세대는 14%, 사일런트 세대는 7%에 그쳤다. MZ세대의 연평균 상담 횟수는 4회 이상으로, 베이비붐 세대와 사일런트 세대의 두 배를 넘는다.잘파세대에 속하는 청소년층에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 지난달 여론조사기관 퓨 리서치 센터의 조사에 따르면, 10대 청소년의 64%가 정신 건강 지원을 위해 AI 챗봇을 사용하고 있는 것으로 나타났다. 이는 디지털 기반의 즉각적인 심리 대응 도구에 대한 수요가 빠르게 늘고 있음을 보여준다.캐나다 역시 상황은 유사하다. 지난 22일 캐나다 보험사 선라이프가 2만 개 이상의 고용주와 300만 명의 가입자를 대상으로 실시한 조사 보고서를 보면, Z세대의 보험금 청구 증가 속도가 다른 세대보다 빠르게 나타났다. 이 가운데 정신 건강 관련 청구가 가장 큰 비중을 차지했다.보고서에 따르면 캐나다 Z세대 장기 장애 보험 청구 건 중 절반 이상이 정신 질환과 관련된 것으로, 전체 가입자 평균(40%)을 웃돌았다. Z세대 여성의 경우 정신 질환이 장기 장애 청구의 60% 이상을 차지한다. 동시에 심리 상담 청구 건수는 Z세대 남성 사이에서 가장 빠르게 증가해, 2021~2024년 사이 전체 가입자 대비 약 두 배에 달하는 증가율을 기록했다.같은 기간 Z세대의 항우울제 청구 건수 역시 전체 가입자보다 약 두 배 빠른 속도로 늘었다. 특히 Z세대 남성의 항우울제 사용률은 50% 이상 증가해, 전체 평균과 Z세대 여성보다 높은 증가세를 보였다.선라이프는 “Z세대의 정신 건강 결과는 그들이 자라온 환경을 반영한다”며 “높은 임대료와 생활비, 학자금 대출, 불안정한 고용 구조, 기후 변화에 대한 불안 등이 복합적으로 작용하고 있다”고 분석했다. 이어 “Z세대는 정신 건강에 대해 상대적으로 개방적인 환경에서 성장했으며, 이로 인해 심리 서비스와 약물 이용률이 증가했을 가능성도 있다”고 설명했다.실제로 선라이프와 에바이로닉스 리서치 조사에서, Z세대의 약 절반은 기후 불안을 느끼고 있으며, 기후 관련 사건으로 인한 신체·정신적 건강 영향을 가장 크게 경험하는 것으로 나타났다. 또 응답자의 절반 이상은 돈과 관련된 불안, 우울증 등 정신 건강 문제를 겪고 있다고 답했다.젊은 세대의 정신 건강 문제는 글로벌 현상이다. 영국 국립사회연구센터의 조사에 따르면, 잉글랜드 지역 7~16세 아동의 정신 질환 가능성 유병률은 2017년 12.1%에서 2022년 18%로 증가했다. 스웨덴 공중보건청은 16~29세 여성 중, 걱정이나 불안을 느낀다고 응답한 비율이 2011년 9%에서 2024년 23%로 늘었으며, 남성 역시 같은 기간 5%에서 10%로 증가했다고 밝혔다.국내도 예외는 아니다. 2024년 기준 국내 소아·청소년 정신 건강 치료 인원은 35만 명을 넘어섰다. 이는 최근 4년간 76.6% 증가한 수치다. 특히 13~18세 연령대에서는 우울증 치료가 6만 896명으로 가장 많았다.이 같은 흐름 속에서 정신 건강 관련 시장 역시 빠르게 확대되고 있다. 프리시던스 리서치에 따르면, 전 세계 정신 건강 검진 규모는 지난해 25억 8000만 달러(약 3조 7000억원)로 추산되며, 올해 28억 달러(약 4조원)에서 2035년 약 57억 6000만 달러(약 8조 3000억원)로 성장할 전망이다. 해당 기간 연평균 성장률(CAGR)은 10.23%에 달한다.보고서는 “정신 건강 문제가 전 세계 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있다”며 “북미가 2035년까지 약 40%의 점유율로 시장을 주도하는 가운데, 아시아·태평양 지역은 연평균 10.5%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것”이라고 내다봤다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com