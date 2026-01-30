이재명 대통령이 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소에서 조문을 마친 뒤 조국 조국혁신당 대표 등과 인사를 하고 있다.(청와대사진기자단)

국민 10명 중 4명은 집권 여당인 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 추진을 좋게 보지 않는다는 여론조사 결과가 30일 나왔다.한국갤럽이 지난 27∼29일 전국 유권자 1001명에게 민주당 정청래 대표가 혁신당에 합당을 제안한 상황에서 합당 추진을 어떻게 보는지를 물은 결과, 응답자의 28%는 '좋게 본다'고 답했으나 40%는 '좋지 않게 본다"고 답했다. 의견 유보는 32%였다.다만 민주당 지지층에서는 48%가 긍정적으로 답했고, 30%가 부정적인 의견이었다. 22%는 답변을 유보했다.혁신당 지지층에선 41%가 긍정, 42%가 부정 답변을 했다.중도층 성향의 응답자들은 28%가 긍정적, 40%가 부정적으로 평가했다.한국갤럽은 "(민주당과 혁신당의 합당과 관련) 극진보자와 약진보자는 각각 긍정평가가 55%,40%로 나타났고, 중도층은 28%로 견해차가 있었다"며 "보수층, 국민의힘 지지층은 범여권 합당에 반감을 표했다"고 밝혔다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 44.5%, 응답률은 11.6%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com