사진= 일본 방송 진행자가 OWM 강남점 전문 약사에게 상담을 받고 있다. (출처=인스타그램 anothersky_ntv)

한국을 찾는 외국인 관광객들의 관심이 K-뷰티를 넘어 ‘K-파머시(K-Pharmacy)’로 확장되고 있다. 이러한 흐름 속에서 ‘옵티마 웰니스 뮤지엄(이하 OWM)’이 일본 방송 촬영을 계기로 해외 미디어와 업계의 주목을 받으며 새로운 관광·웰니스 콘텐츠로 부상하고 있다.최근 OWM 강남점에서는 일본 니혼TV(NTV) 방송사 촬영이 진행됐으며, 해당 장면은 공식 SNS 채널을 통해 공개됐다. 이어 종각점에서도 일본 NHK 방송사의 촬영이 이뤄지며, 한국의 약국 문화를 소개하는 공간으로 관심을 끌고 있다. 업계에서는 한국의 새로운 약국 콘셉트를 다루는 촬영이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.일본 방송은 주로 OWM의 공간 구성과 운영 방식에 주목한 것으로 알려졌다. 약사가 직접 피부 상태와 생활 맥락에 맞춰 제품을 큐레이션하는 구조, 더마 브랜드를 중심으로 한 체험형 공간 구성, 상담과 탐색이 자연스럽게 이어지는 동선 등이 기존 일본 약국과는 차별화된 요소로 소개됐다.현장을 찾은 일본인 관광객들의 반응도 긍정적이다. OWM 강남점을 방문한 일본인 관광객은 “한국 약국이 이렇게 체험 중심으로 구성돼 있을 줄 몰랐다”며 “제품을 사는 곳이라기보다 한국의 웰니스 문화를 경험하는 공간처럼 느껴졌다”고 말했다. 종각점을 찾은 또 다른 방문객 역시 “명동 쇼핑 후 들렀는데, 여행 일정 중 가장 인상적인 장소 중 하나였다”고 전했다.방송 노출 이후 일본 현지 약사와 업계 관계자들의 관심도 이어지고 있다. 업체 측에 따르면, OWM에는 일본 약사들로부터 공간 콘셉트와 큐레이션 방식에 대한 문의 메일이 접수되고 있는 것으로 알려졌다. 한국의 약국 운영 방식과 더마 큐레이션 모델을 참고하고 싶다는 내용이 주를 이루고 있다는 설명이다.한 관광 업계 전문가는 “일본 방송 촬영은 단순 노출 이상의 의미를 갖는다”며 “한국에서만 경험할 수 있는 약국 기반 웰니스 공간이 새로운 관광 콘텐츠로 인식되고 있다는 신호”라고 평가했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com